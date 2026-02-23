Kremlin sotakone voi olla valmis uuteen iskuun parissa vuodessa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo olevansa edelleen vakuuttunut siitä, että Ukraina tulee voittamaan meneillään olevan sodan Venäjää vastaan.
Hän on vastustanut Kremlin vaatimusta, jonka mukaan ukrainalaisjoukkojen pitäisi vetäytyä koko Donetskista eli myös alueilta, joita Venäjä ei ole saanut vieläkään haltuunsa massiivisia tappioita aiheuttaneista hyökkäyksistään huolimatta. Moskovan Donetsk-vaatimukselle on tullut viime aikoina tukea myös Valkoisesta talosta.
Zelenskyin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on jo käytännössä aloittanut kolmannen maailmansodan. Putinin pysäyttäminen vaatisi voimakasta taloudellista ja sotilaallista painetta.
– Venäjä haluaa pakottaa maailmalle erilaisen elämäntavan, Volodymyr Zelenskyi sanoo BBC:n haastattelussa Kiovassa.
Moskovan vaatimus koskee monia suuria kaupunkeja ja Donetskin alueelle valmisteltua laajaa puolustusvyöhykettä. Rauhan ehtona olisi lisäksi mittavat alueluovutukset maan eteläosissa.
Ukrainan presidentin mukaan tällainen vetäytyminen jakaisi koko yhteiskuntaa.
– En katso asiaa vain maa-alueen näkökulmasta. Mielestäni se olisi hylkäämistä: puolustusasemien heikentämistä, satojen tuhansien ihmisten hylkäämistä alueelle. Näin katson asiaa, Zelenskyi toteaa.
Hänen mukaansa myönnytykset tuskin lopettaisivat Vladimir Putinin sotahaluja. Euroopasta on arvioitu Venäjän asevoimien olevan jälleen täydessä iskukyvyssä noin viiden vuoden kuluttua.
– Oma näkemykseni on, että tässä ei menisi paria vuotta pidempään, presidentti sanoo.