Kremlin sotabloggarit ajautuivat riitoihin ja hallinnon epäsuosioon

Venäjän kovaotteinen tuomioistuinlaitos on kääntynyt sisäänpäin ja ottanut kohteeksi hallinnon omia sotapropagandisteja, eli niin sanottuja Z-bloggareita.

Syyskuussa Roman Aljohin, jolla on yli 150000 tilaajaa Telegramissa, luokiteltiin ulkomaan agentiksi, sillä tämä oli arvostellut Venäjän asevoimia.

Lokakuussa Tatjana Montyanista, jolla on 400000 seuraajaa, tuli ensimmäinen Z-bloggari, joka on julistettu terroristiksi. Marraskuussa poliisi otti kiinni Oksana Kobelevan, joka on kirjoituksissaan tukenut Vladimir Putinia.

Kaikki olivat joko arvostelleet muita propagandisteja tai korkeita hallinnon edustajia, kertoo The Economist.

Propagandistien puolustuspuheista ei ole piitattu. Venäjän puolustusministeriön edustaja Apti Alaudinov korosti, että kyse ei ole mistään väärinymmärryksestä, ja että toimia kovennetaan, mikäli bloggarit eivät pyydä anteeksi.

Alaudinovin mukaan kyse on laajemmasta taistelusta ”sisäisiä vihollisia” vastaan, ja linjasta lipeävät tuhotaan oikeustoimin.

– Koneisto kiihdyttää sellaiselle tasolle, että se tulee lyömään ällikällä, Alaudinov maalaili.

Analyytikko Ivan Philippovin mukaan kyse on ”Z-maailman keskinäisestä kamppailusta”, jossa ruohonjuuritason bloggaajat ajautuvat vastakkain vaikutusvaltaisempien mediatoimijoiden kanssa.

Sotabloggarit ovat esimerkiksi pitkään arvostelleet maan puolustusministeriön korruptiota, joka heidän mukaansa haittaa tarvikkeiden toimitusta rintamalle. Myös Kremlin johtava tv-propagandisti Vladimir Solovjov on saanut osakseen ankaraa kritiikkiä.

Tätä näytettiin kuitenkin siedettävän niin kauan, kun bloggaajat loivat vaikutelman julkisesta tuesta sodalle ja järjestivät lahjoituskampanjoita varusteiden hankkimiseksi. Nyt se sopimus vaikuttaa kaatuneen.

Z-bloggareiden vaikutuksesta taistelukentälle kiistellään. Aseiden keskitetty hankinta on maan hallinnolla, mutta arkisempia varusteita kerätään usein bloggaajien johtamilla lahjoituskampanjoilla tai sotilaiden itsensä voimin.

Philippovin mukaan yksi teoria on, että puolustusministeriö haluaa ohjata somevaikuttajien kautta tulevat lahjoitukset lojalisteille, joihin sillä on täysi kontrolli.

Yleensä bloggarit eivät arvostele Kremlin sotatavoitteita, vaan päin vastoin kannustavat Putinia voimistamaan niitä. Jotkut kirjoittajat ovat vaatineet, että tarvitaan uusi liikekannallepano, jotta sota voidaan voittaa.

Propagandisteja vaikuttaa Economistin mukaan hämmentävän se, ketä he voivat ahdingostaan syyttää. Roman Aljohin on esimerkiksi torjunut kritiikin Kremliä kohtaan.

Aljohinin mukaan hänen ongelmansa eivät kumpua Putinin diktatuurista, vaan ”liberalisaatiosta”, jossa jotkin tahot pyrkivät ottamaan valtaa Putinilta. Vielä oudompaa on Aljohinin valitus siitä, että länsimaiden tyylinen riippumaton oikeuslaitos olisi saattanut suojata häntä, lojalistia, tämän kaltaiselta ”mainehaitalta”.

Aljohin on kommentoinut Economistin artikkelia Telegram-kanavallaan, huomioi X:ssä brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen.

Aljohin kirjoittaa, että Economistin juttu kiusaa häntä jopa enemmän kuin ulkomaiseksi agentiksi listaaminen.

– Koska välitän Venäjästä, hän sanoo.

Aljohinin mukaan kyse on siitä, että hänen ja Tatjana Montyanin kaltaisia patriootteja pyritään käyttämään taistelussa valtiota vastaan. Z-bloggarien ja valtion välille halutaan kylvää epäluuloa ja luottamuspulaa.

Sisäisen kamppailun narratiivilla luodaan syvempää jakolinjaa, ja näin asia päätyy myös lännen äänitorviin, Aljohin uskoo.

Hän purnaa, että Venäjällä eliminoidaan nyt keksittyjä paikallisia vihollisia, kuten Telegram-bloggaajia, ja annetaan samalla ”informaatioase” todelliselle viholliselle, eli lännelle ja Ukrainalle.