Kremlin propagandisti Vladimir Putinille: Kiitos kannibaalien surmaamisesta

Venäjällä on vietetty turvallisuuspalvelujen työntekijöiden päivää. Diktaattori Vladimir Putin myönsi virallisessa juhlatilaisuudessa hallituksen kunnianosoituksen propagandisti Margarita Simonjanille. Hän on valtiollisen RT-kanavan päätoimittaja.

Verkossa leviää jutun alla oleva video, jossa Putin luovuttaa kukkakimpun Simonjanille. Tämän jälkeen on Kremlin äänitorveksi kuvaillun naisen vuoro kiittää Putinia.

– Vladimir Vladimirovitš, työskenneltyäni monia vuosia alaisuudessanne, olen aina halunnut kertoa teille jotakin, ja luulen nyt olevan sopivin hetki sille, että sanon mitä olen aina halunnut, Simonjan aloittaa puheensa.

– Kiitos kannibaalien surmaamisesta, hän jatkaa.

Putin nyökkäilee vieressä ja katsoo videolla Simonjania.

Hän jatkaa puhettaan ja kiittää Putinia toimista Kaukasian alueella. Propagandistin puheessa presidentin väitetään estäneen laajat verilöylyt Tšetšeniassa, Dagestanissa, Abhasiassa, Etelä-Ossetiassa ja Vuoristo-Karabahissa.

Seuraavaksi Simonjan rinnastaa puheessaan Kaukasian levottomuudet Ukrainan tilanteeseen. Kremlin propagandisti kiittää Putinia siitä, että hän on pelastanut Donetskin alueella ihmisiä ”kannibaalien verisiltä leuoilta”.

Lopuksi Simonjan vakuuttaa uskollisuuttaan diktaattorilleen.

– Me autamme teitä kannibaalien surmaamisessa niin kauan kuin vaaditte sitä meiltä.

What putin loves the most: while receivng an award, almost dropping to her knees, Margo Simonyan thanks putin for continuing to slay the cannibals [referring to his phrase 20 years ago], and all the other crimes he carried out. pic.twitter.com/Dc0LzKrPER

— Dmitri (@wartranslated) December 20, 2022