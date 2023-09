Kremlin propagandisti vietiin lentokentälle ja laitettiin ensimmäiseen koneeseen

Moldovan viranomaiset ovat karkoittaneet propagandisti Vitali Denisovin maasta. Hän on toiminut Venäjän valtion omistaman Sputnik Moldova -uutistoimiston johtajana.

Radio Free Europe kertoo, että viranomaisten mukaan Denisov on uhka Moldovan kansalliselle turvallisuudelle.

Nexta-uutissivusto kertoo viestipalvelu X:ssä, että karkotetulle Venäjän propagandistille määrättiin kymmenen vuoden maahantulokielto Moldovaan.

Maahanmuuttoviranomaisten kerrotaan vieneen hänet lentokentälle, jossa hänet laitettiin ensimmäiseen koneeseen. Denisov ei Nextan mukaan saanut pakata edes tavaroitaan tai ottaa lemmikkejään mukaan.

Moldova on lakkauttanut Sputkikin toiminnan turvallisuussyistä. Myös Euroopan unioni on kieltänyt Sputnikin ja sen kattoyhtiö Russia Todayn -kanavan toiminnan alueellaan.

The head of Sputnik and pro-Russian propagandist Vitaly Denisov was deported from #Moldova

He was given a 10-year ban on entering the country.

Employees of the Moldova Migration Service took the propagandist Denisov to the airport with a deportation order on the first flight.… pic.twitter.com/6hvvXWdYJW

— NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2023