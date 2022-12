Kremlin propagandisti: Tavoite on aina ollut eri maiden venäläisten yhdistäminen

Venäjän johdon äänitorveksi kutsutun valtiollisen RT:n päätoimittaja Margarita Simonjan kertoo venäläismedian haastattelussa kokevansa työnsä ”absoluuttisesti ja kirjaimellisesti” Venäjän palvelemiseksi.

Simonjan sai joulukuussa työstään kunniamitalin presidentti Vladimir Putinilta.

– Suoraan sanottuna minun ei tarvitsisi edes tehdä töitä. Menin hyviin naimisiin. Luojan kiitos, mieheni on varakas mies, Margarita Simonjan sanoo.

Vladimir Putin totesi päivää myöhemmin pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että maan kaikki toimet Ukrainassa liittyvät venäläisten yhtenäisyyteen.

Margarita Simonjanin mukaan asian suhteen ei ole tapahtunut muutosta, mutta se myönnetään nyt aiempaa julkisemmin.

– Epäilemättä jo 20 vuotta sitten Putin halusi koota venäläisen maailman, puolustaa venäläisiä ja saada siihen tilaisuuden, propagandisti sanoi.

Hänen mukaansa kyse oli siitä, milloin Venäjällä olisi kyky toteuttaa kyseistä ulkopolitiikkaa.

– Jopa nyt kykymme eivät ole suoraan sanottuna ihanteellisia. Voimme nähdä sen, meidän ei tarvitse pettää itseämme sen suhteen. Tilanne on kuitenkin parempi kuin 20 vuotta sitten.

Ohjelmassa hämmästeltiin länsimaiden reaktiota Vladimir Putinin aiempaan lausuntoon, jonka mukaan Neuvostoliiton romahdus olisi ollut 1900-luvun ”suurin geopoliittinen katastrofi”.

– Mutta hän on venäläinen henkilö, joten luulen hänen ajatelleen sitä valtavaa ihmisjoukkoa, joka joutui erilleen ja sorretuksi monilla alueilla. He, jotka loivat tämän imperiumin ja antoivat itsenäisyyden näille valtioille, joutuivat itse sorretuksi, Margarita Simonjan väitti BBC:n mukaan.

Head of RT Margarita Simonyan talked about serving the Motherland, receiving a medal from Putin & her belief he's been hatching a plan of "reunification" of Russians—the way he's doing it in Ukraine—for decades. There's also some casual, gratuitous racism.https://t.co/fn3rnrH1rq

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) December 25, 2022