Kremlin mediassa myönnetään: Polttoainepulaa ei voi enää peitellä

Ukrainan pitkän kantaman lennokit ja ohjukset ovat aiheuttaneet mittavia vahinkoja Venäjän öljyteollisuudelle viime kuukausien aikana.
Öljynjalostuksen kapasiteetista on poissa käytöstä ennätykselliset 38 prosenttia pääosin drooni-iskujen seurauksena, joiden kohteeksi joutui elokuun jälkeen yli 20 laitosta.
Syyskuussa neljä suurta öljynjalostamoa joutui lopettamaan tilapäisesti toimintansa. Niiden joukossa oli Kinefin laitos ja Rosneftin öljynjalostamo Rjazanissa. Polttoaineen tuotannon romahduksen arvioidaan jättäneen kotimaiseen kulutukseen noin 20 prosentin vajeen.
RBC-median mukaan kuukausia kestäviä korjaustöitä vaikeuttaa pula länsimaisista osista, eikä ongelmaa pystytä täysin ratkaisemaan siirtymällä kiinalaisiin komponentteihin.
Kuluvalla viikolla vaurioista kerrottiin muun muassa Jaroslavlin öljynjalostamolla, jonka vuosikapasiteetti oli yli 6,2 miljoonaa tonnia modernisointihankkeen jälkeen. Sosiaalisessa mediassa julkaistuilla videoilla näkyi laitoksesta nouseva massiivinen savupatsas.
Venäjän talouden ongelmista on uutisoitu BBC:n mukaan laajasti maan medioissa valtion tiukasta kontrollista huolimatta. Nezavisimaja gazeta -sanomalehti uutisoi etusivullaan polttoainepulasta ja toteaa, ettei 95-laatuista bensiiniä ole ollut saatavilla monin paikoin. Saatavuuspula on jatkunut useiden viikkojen ajan.
Kriisi ei ratkennut, vaikka Venäjän hallitus rajoitti polttoaineen vientiä ulkomaille yli puoli vuotta sitten. Aiemmin venäläiset öljy-yhtiöt ovat ohjanneet vientiin noin 15 prosenttia tuotannosta.
Varapääministeri Aleksandr Novak hiljattain myönsi monilla alueilla esiintyvät polttoaineen saatavuusongelmat. Hinnat polttoainepumpulla ovat lisäksi kohonneet kaksi kertaa inflaatiota nopeammin.
Moskovski komsomolets -lehdessä arvioidaan, että aiheesta alettiin uutisoida Venäjällä vasta Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin todettua, että venäläiset joutuvat nykyään jonottamaan huoltoasemilla.