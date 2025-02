Kremlin kolonna pysäytettiin Syyriassa

Syyrian väliaikaishallinnon kerrotaan estäneen Venäjän asevoimien kolonnan pääsyn Tartuksen laivastotukikohtaan Syyrian länsiosissa.

Tilanne entisten liittolaisten välillä on kiristynyt Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) -asejärjestön johtamien oppositiojoukkojen syrjäytettyä diktaattori Bashar al-Assadin hallinnon joulukuussa. Al-Assad pakeni lentokoneella Moskovaan.

Venäläisjoukot ovat vetäneet sotilaskalustoaan vuoden lopulta lähtien Syyriassa sijaitsevista laivasto- ja lentotukikohdistaan.

Turkkilaisen TRT-median mukaan suuri 30 ajoneuvon kolonna pysäytettiin Syyrian puolustusministeriön määräyksestä. Ne olivat matkalla Hmeimimin lentotukikohdasta Tartukseen. Venäläiskolonna odotti tarkastuspisteellä kahdeksan tunnin ajan ja joutui lopulta kääntymään takaisin.

Sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla näkyy, kuinka syyrialaisjoukot määräävät venäläiset kääntymään takaisin. Mukana oli ohjuksia kuljettaneita kuorma-autoja.

Venäjän asevoimat on käyttänyt samaa reittiä usein liikuttaakseen kalustoa tukikohtiensa välillä.

Syyrian väliaikaishallinnosta ilmoitettiin hiljattain, että Kremlin tukikohtien kohtalo tulee riippumaan siitä, mitä hyötyä niistä koituu Syyrialle. Aihetta koskevien neuvotteluiden kerrotaan jatkuvan.

📹 Syrian Arab Army blocked a Russian military convoy of around 35 military vehicles loaded with air defense missiles and various weapons from entering the city of #Tartus this evening, and the convoy was forced to turn back towards the Hmeimim base in the countryside of Latakia. pic.twitter.com/KBzT1GFabg

— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) February 11, 2025