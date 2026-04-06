Kremlin ilmatorjunnalla on vaikeuksia estää Ukrainan syviä iskuja

Ukrainan asevoimat ovat viimeisen kahden viikon aikana merkittävästi lisänneet pitkän kantaman iskujaan Venäjän öljyinfrastruktuuria vastaan. Iskut ovat kohdistuneet erityisesti Leningradin alueen strategisesti tärkeisiin Itämeren satama- ja öljyterminaalikohteisiin, jotka ovat keskeisiä Venäjän energianviennille. Ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan Venäjällä on kasvavia vaikeuksia torjua iskut.
Viimeisimpänä huhtikuun 4.–5. päivän välisenä yönä Ukraina hyökkäsi yhteensä kahdeksaan öljy- ja puolustusteollisuuden kohteeseen eri puolilla Venäjää. Kohteet ulottuvat yli 1 700 kilometrin alueelle Primorskista aina Baškortostanin Ufaan saakka.
Laajojen infrastruktuurikohteiden suojaaminen pitkien etäisyyksien päässä sekä käytettävissä olevien järjestelmien rajallisuus heikentävät Kremlin puolustuskykyä.
Samaan aikaan rintamatilanne säilyy jännittyneenä. Ukrainan vastahyökkäykset Huljaipolen ja Oleksandrivkan suunnilla häiritsevät Venäjän operaatioita Pokrovskin alueella. Ukrainan joukot ovat myös edenneet Pokrovskin suunnalla, kun taas Venäjä on saavuttanut edistystä Kupjanskin alueella.