Kreml vastustaa eurooppalaisten joukkojen sijoittamista Ukrainaan

Kreml toisti keskiviikkona vastustavansa eurooppalaisten joukkojen sijoittamista Ukrainaan ja sanoi, että Moskovan pyrkimykset estää Naton sotilaallinen läsnäolo siellä oli yksi alkuperäisistä syistä täysimittaisen hyökkäyksen aloittamiseen vuonna 2022.

– Suhtaudumme tällaisiin keskusteluihin kielteisesti, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi The Moscow Timesin mukaan.

Financial Times uutisoi tiistaina, että Ukrainan länsiliittolaiset olivat laatineet kolmiportaisen puolustussuunnitelman osana Kiovan turvallisuustakuita.

Ehdotus sisältää demilitarisoidun alueen, jota partioivat puolueettoman kolmannen maan rauhanturvaajat, jota seuraavat Naton kouluttamat ukrainalaiset joukot puolustamassa linnoitettua rajaa ja Yhdysvaltojen tukemat eurooppalaiset pelotevoimat, jotka muodostavat kolmannen puolustuslinjan.

Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andriy Jermak kertoi lehdelle, että keskusteluihin sisältyi neljästä viiteen eurooppalaista prikaatia paikan päällä sekä ”strategisia mahdollistajia” Yhdysvalloista.

Peskov tyrmää ajatuksen eurooppalaisten joukkojen sijoittamisesta Ukrainaan ja totesi, että useimmat Euroopan asevoimat ovat Naton jäseniä. Hän sanoi, että Naton läsnäolon estäminen Ukrainassa oli ”luultavasti” yksi hyökkäyksen alkuperäisistä ajureista.

Kremlin tiedottaja lisäsi, että meneillään oleviin sodan lopettamiseksi käytävään keskusteluun sisältyivät turvallisuustakuut Ukrainalle, kutsuen niitä ”yhdeksi tärkeimmistä kysymyksistä”, mutta sanoi, että yksityiskohtien keskusteleminen julkisesti on ”sopimatonta”.

Ukraina hakee länsimaiden tukemia takeita tulevien Venäjän hyökkäysten estämiseksi, kun taas Moskova on vaatinut Kiovaa luovuttamaan lisää alueita idässä ehtona sodan lopettamiselle. Niin kutsuttu halukkaiden koalitio, jota johtavat Britannia ja Ranska, on luvannut suojella maata tulevilta hyökkäyksiltä, mutta kysymyksiä herättää edelleen se, mihin sitoumuksiin noin 30 maan ryhmä on valmis antamaan.

Peskov torjui myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pyrkimykset järjestää huippukokous Vladimir Putinin ja Volodymyr Zelenskyin välillä.

– Kaikkien korkean tason tai ylimmän tason yhteydenottojen on oltava hyvin valmisteltuja, jotta ne olisivat tehokkaita, hän sanoi. Peskov lisäsi, että Venäjän ja Ukrainan neuvottelijat ovat edelleen yhteydessä, mutta eivät ole asettaneet päivämäärää uusille neuvotteluille.