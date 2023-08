Kreml väittää ”läntisen terrorin” riivaavan Karjalaa – Pekka Toveri: Eivät pidä Suomen hyvästä maineesta

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n päällikkö Nikolai Patrushev väittää, että Karjalassa on torjuttu ”kymmenen läntisen terrorin suunnittelemaa iskua” viimeisen puolen vuoden aikana. Asiasta kertoo Barents Observer.

Diktaattori Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluva Patrushev vieraili Karjalan tasavallan pääkaupungissa Petroskoissa aiemmin tällä viikolla.

Pitämässään puheessaan hän väitti, että ”separatistien ja länsimaisten erikoispalvelujen sabotaasi” muodostavat jo turvallisuusuhan Karjalan alueen väestölle. Hänen mukaansa Venäjän on ryhdyttävä voimakkaisiin vastatoimiin terroristisen toiminnan paljastamiseksi ja estämiseksi Karjalassa.

Patrushevin vierailu Karjalan tasavallassa tapahtui vain neljä kuukautta sen jälkeen, kun Suomi liittyi puolustusliitto Naton jäseneksi. Barents Observer kiinnittää huomiota myös siihen, että Karjalan tasavallalla on pitkät historialliset siteet Suomeen ja Suomella on yhteensä 1 300 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Samalla on tuskin sattumaa, että Patrushev päätyi pitämään uhmakkaan puheensa juuri Suomen rajan läheisyydessä.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun FSB:n päällikkö pelottelee Suomea Nato-jäsenyyden seurauksista.

Patrushevin lausuntoja kommentoi sosiaalisen median alusta X:llä kokoomuksen kansanedustaja, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri.

– Kreml ei pidä siitä, että Suomi nähdään edelleen varsin positiivisesti venäläisten parissa, Toveri kirjoittaa.