Kansanedustaja ja eduskunnan puolustusvaliokunnan Timo Heinonen (kok.) on kommentoinut blogissaan brittilehti Daily Mailin juttua, jonka mukaan Venäjä kokoaa joukkoja Suomen lähelle kuin Ukrainaa varten 2022.

Kuvien perusteella Suomen lähelle rakennetaan parakkeja ja lentotukikohtia. Strategisesti tärkeiden tukikohtien vanhoja rakennuksia myös kunnostetaan kovalla vauhdilla. Brittilehti viittaa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n julkaisemiin Planet Labs -yhtiön satelliittikuviin Kaukjärven eli Kamenkan, Olenjan ja Severomorskin sotilastukikohdista.

– Näistä esimerkiksi Kamenka sijaitsee vain vajaan 60 kilometrin päässä meidän rajasta ja nyt tänne olisi kuvien perusteella pystytetty telttamajoitus ainakin noin 2000 sotilaalle. Uutisessa Ruotsin puolustusvoimien komentaja Michael Claesson toteaa näiden toimien olevan Venäjän uhoamaa vastausta Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyydelle, Timo Heinonen kirjoittaa.

– Uutisen yhteydessä julkaistujen satelliittikuvien yhteydessä kerrotaan, että Severomorsk-2-lentotukikohtaa on kunnostettu ja satelliittikuvissa näkyy helikoptereita. Toisessa kuvassa Petroskoissa, eli vain noin 160 kilometrin päässä meidän rajasta rajasta, näkyy taasen rakennetun kolme suurta varastoa, joiden asiantuntijat sanovat olevan panssaroitujen ajoneuvojen varastohalleja. Yhdessä kuvassa on kuvattuna Olenjan lentotukikohta, mistä Ukraina on kertonut venäläisten pommikoneiden tehneen iskuja myös Ukrainan kohteisiin.

Brittimediassa nostetaan esiin Pääesikunnan päällikön, kenraaliluutnantti Vesa Virtasen esittämä huoli siitä, että Kreml aikoisi koetella Naton 5. artiklan pitävyyttä.

– Kyse on siis siitä, että Kreml ”testaa tarkoituksella Naton yhtenäisyyttä” nähdäkseen, laukaiseeko se artiklan 5 – liiton kollektiivisen puolustuksen lausekkeen, Timo Heinonen kirjoittaa.

LUE MYÖS:

Brittilehti kauhistelee: Venäjä kokoaa joukkoja Suomen lähelle kuin Ukrainaa varten 2022