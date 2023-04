Kreml raivostui näistä USA:n videoista – ”huoranpenikat”

Vaikka Kremlin ohjauksessa toimivat kanavat ovat suoltaneet länsivastaista propagandaa laajamittaisesti jo kauan, Yhdysvallat pidättäytyi pitkään vastaamasta siihen valtiollisella tasolla. Taustalla oli amerikkalaisasiantuntija Thomas Kentin mukaan huoli siitä, että viestien kohdistaminen suoraan Venäjän kansalle olisi omiaan provosoimaan Vladimir Putinia – tai että se ei yksinkertaisesti toimisi.

Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan myötä tilanne on kuitenkin muuttunut. Viime kuukausina Yhdysvaltain ulkoministeriö on julkaissut useita Venäjän kansalaisille suunnattuja voimakkaita videoviestejä, joissa muun muassa osoitetaan todistein, että Putin valehtelee, Kent kertoo Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Yhdysvaltain viranomaisten muuttunut viestintälinja vaikuttaa herättäneen raivoa Kremlissä. Erääseen videoon ex-presidentti Dmitri Medvedev esimerkiksi reagoi haukkumalla ”tällaista hölynpölyä esittävät huoranpenikat” natsi-Saksan pahamaineisen propagandaministerin Joseph Goebbelsin ”todellisiksi perillisiksi”.

Venäjän ulkoministeriö on vaatinut Kentin mukaan USA:n suurlähetystöä tänä vuonna jo kahteen otteeseen noudattamaan tiukasti Venäjän lainsäädäntöä ja uhannut käyttää kaikkia tarvittavia keinoja ”neutraloidakseen” suurlähetystön levittämän ”raivohullun Venäjän-vastaisen propagandan”.

Thomas Kent on yhdysvaltalaisessa Columbian yliopistossa opettava Venäjä-asioiden ja informaatiosodankäynnin ekspertti, joka on aiemmin toiminut muun muassa Radio Free Europe / Radio Libertyn johtajana.

Putinin hallinto on neuvostoaikaisten edeltäjiensä tavoin jo pitkään syyttänyt länsimaita psykologisten menetelmien käyttämisestä Venäjän yhtenäisyyden heikentämiseksi. Syytökset saattavat Kentin mukaan kertoa enemmän Kremlin pelkotiloista kuin lännen todellisista toimista.

Aiemmin Putinin hallinnon viha on kohdistunut lähinnä BBC:n ja Radio Free Europe / Radio Libertyn kaltaisten länsimedioiden Venäjää käsittelevään uutisointiin. Nyt suoraan tavallisille venäläisille kohdistetut USA:n ulkoministeriön videot ovat nostaneet tuohtumuksen uudelle tasolle.

Medvedevin raivostuttanut video oli Kentin mukaan kerännyt yli miljoona katselukertaa Yhdysvaltain suurlähetystön Telegram- ja Twitter-kanavilla. Nekin venäläiset, jotka eivät piittaa Putinin ”sotilaallisesta erikoisoperaatiosta” juuri lainkaan, saattavat hänen mukaansa reagoida viesteihin, joissa kerrotaan sodan Venäjän taloudelle aiheuttamista vahingoista. Myös kuvat Ukrainaan kylvetystä kuolemasta ja tuhosta voivat herättää myötätuntoa, vaikka Kremlin propaganda väittää Venäjän käyvän taistelua elämästä ja kuolemasta Ukrainan ja Naton yhteistä armeijaa vastaan.

– Videot antavat tietoa sodasta venäläisille, jotka usein tietävät siitä järkyttävän vähän. Lähes puolet ei tiedä, että Putin on asetettu syytteeseen sotarikoksista, Kent toteaa.

– Putinin tukahduttavan turvallisuuskoneiston vuoksi on epätodennäköistä, että videoilla olisi yksinään suurta vaikutusta. Tällaiset ponnistelut yhdistettynä siihen, että venäläisille kantautuu jatkuvasti huonoja uutisia sodasta myös muista lähteistä, voivat vähitellen vaikuttaa kansalaisten ajatteluun, hän arvioi.

Jos kansan kärsivällisyys yhä kalliimmaksi käyvää sotaa kohtaan hiipuu, se saattaa hänen mukaansa lopulta vaikuttaa niihin laskelmiin, joita Kremlissä Putinin – tai tämän seuraajan – johdolla tehdään.