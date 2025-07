”Kirill heitettiin sormettomana etulinjaan” – Kreml piinaa vapautuneita sotavankeja

Venäläiset sotavangit lähetetään vapautumisensa jälkeen suoraan Ukrainan rintaman etulinjan rynnäkköryhmiin. He eivät saa tavata perheenjäseniään, miehet joutuvat turvallisuuspalvelu FSB:n kuulusteluihin ja joissakin tapauksissa heidät asetetaan syytteeseen. Monet ovat yrittäneet itsemurhaa.

Vapautuneiden venäläisten sotavankien omaiset ovat vedonneet Venäjän viranomaisiin, jotta heidän läheisensä saisivat palata kotiin. Tähän ei kuitenkaan ole suostuttu, kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X-palvelussa.

Vankilassa istunut Kirill Putintsev, 23, liittyi armeijaan toukokuussa 2024. Ukrainan joukot vangitsivat haavoittuneen Kirillin vajaa kuukausi myöhemmin. Hänet vapautettiin lopulta toukokuussa 2025. Hän ja muut vapautetut sotavangit eivät kuitenkaan saaneet tavata sukulaisiaan.

– FSB kuulusteli heitä useita kertoja. Ja heti sen jälkeen Kirill heitettiin takaisin Ukrainaan – yksikköön nro 95396 [1454. moottoroitu kiväärirykmentti], Kirillin sisko Jana kertoo.

Kirilliltä evättiin loma ja vapautus palveluksesta terveydellisin perustein. Hän ei myöskään päässyt sotilaslääkärin luo.

– Hänet määrättiin takaisin palvelukseen sormettomana ja selkä vahingoittuneena, Jana sanoo.

Putintsev kärsi myöhemmin hermoromahduksen, yritti itsemurhaa ja joutui sairaalaan. Monien sotilaiden kerrottaan yrittäneet tappaa itsensä palattuaan sotavankeudesta.

– Kukaan ei halua palata takaisin. Muutamat olivat onnekkaita ja pääsivät sairaalaan. Toiset vain paikattiin ja lähetettiin takaisin. Meidät kaikki on määrätty yksikköön nro 42038. He lähettävät meidät rynnäkkötehtäviin, eräs rykmentin sotilas sanoo

Joitakin sotilaita on asetettu syytteeseen siksi, että he joutuivat ukrainalaisten vangeiksi. Toukokuussa 2023 Venäjän parlamentti hyväksyi lain, joka kieltää antautumisen.

Chris Owenin mukaan venäläisten sotilaiden odotetaan taistelevan kuolemaan asti.

Huhtikuussa 2025 venäläinen tuomioistuin tuomitsi 42-vuotiaan Roman Ivanishinin 15 vuodeksi vankeuteen, koska mies antautui ukrainalaisille 10. kesäkuuta 2023. Hänen komentajansa yritti estää hänen antautumisensa ampumalla epäsuoraa hänen asemaansa. Kaksi muuta lähellä ollutta venäläistä kuoli, kun ukrainalaiset vastasivat tulitukseen.

Ivanishin palautettiin Venäjälle tammikuussa 2024 osana 248 sotavangin ryhmää. Hänet lähetettiin Sahaliniin Venäjän Kaukoitään ja pidätettiin välittömästi. Hän vietti yli vuoden tutkintavankeudessa ennen tuomiotaan aiemmin tänä vuonna.

Ukraina vangitsi venäläisiä varusmiehiä hyökätessään Venäjän Kurskin alueelle viime vuonna. Venäläiset varusmiehet ovat kertoneet erityisen julmasta – ja laittomasta – kohtelusta. Sotavankeudesta palanneet kertoivat joutuneensa pakotetuiksi allekirjoittamaan sopimussotilaan sopimuksia.

– Venäjän viranomaisten asenne näyttää olevan se, että antautuminen on häpeällinen teko, joka sotavankien on hyvitettävä – joko menemällä suoraan rynnäkköryhmiin, joissa on suuri kuolemanriski, tai jos he ovat varusmiehiä, liittymällä armeijaan toistaiseksi voimassa olevin sopimuksin, Chris Owen sanoo.

1/ Russian prisoners of war are being sent straight into to front line assault squads after being released from Ukrainian captivity. They are denied family reunions, interrogated by the FSB, and in some cases prosecuted. Many have attempted suicide. ⬇️pic.twitter.com/BZ958o003Z

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 3, 2025