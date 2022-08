Kreml-mielinen poliitikko hylkäsi Vladimir Putinin – ”olin väärässä”

Kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa, Ukrainan sisäpolitiikan yksi suurimmista yllätyksistä The Kyiv Independent -lehden mukaan oli se, että Kreml-mielisen opposition johtohahmo Oleksandr Vilkul asettui sodassa Ukrainan eikä Venäjän puolelle.

– Kansakunnan selviytyminen on vaakalaudalla. Ei ole väliä, minkä eilen uskottiin olevan oikea tie Ukrainan kehitykselle. Tänään meidän on suojeltava isänmaatamme ja tuhottava miehittäjä mahdollisimman tehokkaasti, Vilkul sanoo Kyiv Independentille.

Ukrainalaispoliitikko kuului aiemmin Venäjää myötäilevään alueiden puolueeseen. Hän toimi Ukrainan varapääministerinä vuoteen 2014, kunnes EuroMaidan-mielenosoitus kaatoi silloisen presidentti Viktor Janukovitšin johtaman hallinnon. Sitä seuraavat vuodet hän oli näkyvä hahmo Kreml-mielisessä oppositiossa.

Vilkul kuitenkin muutti kantansa heti sodan sytyttyä. Hänet on nyt jopa nimitetty johtamaan Kryvyi Rihin kaupungin alueellista sotilashallintoa, joka on tehnyt onnistuneita iskuja hyökkääjän joukkojen pysäyttämiseksi.

Mies kertoo jopa vaihtaneensa kielensä venäjästä ukrainaan. Hän on kehottanut muita Kryvyi Rihin asukkaita tekemään samoin.

– Kieli on myös aseemme, hän sanoi Telegram-kanavallaan heinäkuun alussa ja lupasi kaupungin järjestävän ilmaisia ukrainan kielen kursseja kaikille halukkaille.

Vilkul kiistää olleensa aiemmin Venäjä-myönteinen tai Ukraina-vastainen. Hän kuitenkin tunnustaa sen, että hänen näkemyksensä asioista ovat muuttuneet sodan aikana.

– Ennen 24. helmikuuta uskoin siihen, että liittoutumaton asema Naton ulkopuolelle on meille parempi. Se oli virhe. Kyllä, olin väärässä, hän sanoo ja toteaa kannattavansa nyt sataprosenttisesti puolustusliittoon liittymistä.

Toisen virheen hän teki omien sanojensa mukaan siinä, että hän luuli Minskin sopimusten toimeenpanon tuovan rauhan Itä-Ukrainaa.

– Uskoin, että ratkaisu tilanteeseen syntyy rauhanomaisten neuvottelujen kautta. Helmikuun 24. päivän jälkeen tajusin, että polku rauhaan kulkee vain taistelukentän kautta ja siinä merkitsee arkkujen määrä, joita täältä viedään Venäjälle.

Sota on hänen mukaansa tuonut entiset poliittiset vastustajat yhteen suojelemaan isänmaata.

– Lyömme kuin yksi sydän, Vilkul toteaa.

