Kreml lyttää rauhanneuvottelut ja nimittää Ukrainaa Vähä-Venäjäksi

Venäjän vaikutusvaltaisen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev ryöpyttää Sveitsin rauhankonferenssia. Hänen mukaansa Venäjällä ei ole mitään syytä osallistua tällaisiin keskusteluihin.

Sveitsin keskusteluihin on kutsuttu 160 delegaatiota. Venäjä on jo ilmaissut virallisesti, ettei se halua osallistua Sveitsin hallituksen pyynnöistä huolimatta.

Venäjän presidenttinä ja pitkäaikaisena pääministerinä toiminut Medvedev ryöpyttää tulikivenkatkuisessa X-palvelun päivityksessään Ukrainaa ja sen johtoa, ja kysyy, mitä Venäjä voisi saavuttaa rauhanneuvotteluilla.

Medvedev kutsuu Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyitä vähä-älyiseksi ja ”Bandera-paskiaiseksi”, viitaten 1930−1940-luvuilla ukrainalaisten kansallismielisten aseellisen siiven johtajana toimineeseen Stepan Banderaan. Medvedev sanoo, että konferenssiin osallistumalla Zelenskyi voisi todistaa oman ”henkisen arvottomuutensa”.

– Toisekseen [Sveitsin konferenssi] tulee olemaan näkyvä todiste impotenssista, joka vaivaa nykypäivän läntisiä eliittejä, jotka ovat suorittaneet kivuliaan itsekastraation omille kyvyilleen pysäyttää tämä aseellinen konflikti. Tämä on kaiken kukkuraksi tehty Washingtonin seniilien lääkäreiden käskystä, Dmitri Medvedev kirjoittaa.

Hän jatkaa propagandaryöpytystä toteamalla ”tämän sallivan asevoimiemme puhdistaa lisää Vähä-Venäjän alueita uusnatseista ilman, että jonkun k***pään ’rauhanaloitteista’ tarvitsee piitata”.

– Se antaa meille kaikille myös mahdollisuuden jatkaa perusteellista työtämme entisen Ukrainan poliittisen hallinnon lopulliseksi romahduttamiseksi ja meidän alkuperäisten Venäjän alueidemme palauttamisesta, Dmitri Medvedev sanoo.

Vähä-Venäjä eli Malorossija on osasta Ukrainaa Venäjän keisarikunnan aikaan käytetty nimitys. Sitä on viljelty Putinin Venäjällä vuosikausia. Käsitettä on pidetty pahaenteisenä viestinä, joka kuvastaa venäläiskäsityksiä siitä, ettei itsenäisellä Ukrainan valtiolla olisi oikeutta olemassaoloon.

Medvedeviltä on totuttu kuulemaan viimeisen parin vuoden aikana yhä erikoisempia ja synkempiä propagandalausuntoja. Niissä on viestitty avoimesti Kremlin valloitusaikeita, puhuttu sodasta taisteluna saatanaa ja helvettiä vastaan ja vähintäänkin vihjailtu ukrainalaisten kansanmurhalla. Jotkut asiantuntijat ovat arvioineet, että aiemmin venäläisittäin maltillisena pidetyn vaikuttajan toisinaan jopa harhaiselta vaikuttavat puheet ovat todellisuudessa harkittua teatteria. Ajatuksena olisi väitetysti saada Vladimir Putin näyttämään ”järjen ääneltä” Kremlissä.

Joissain arvioissa on pohdittu, että rankimpien venäläisjohtajien lausuntojen tavoitteena voi myös olla eräänlaisena varoventtiilinä toimiminen. Tässä teoriassa kovilla puheilla pyrittäisiin pitämään äärikansallismieliset piirit ja kovimmat hallinnon sotahaukat tyytyväisinä.

What is Russia’s gain of the Swiss “peace conference”?

It’s actually threefold.

First, it will come as yet another proof of failure of the so-called peace plan by the halfwit zelensky. Besides that, it would be best if the bandera bastard visited it himself to confirm his lack…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 3, 2024