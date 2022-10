Kreml laittaa kaiken yhden kortin varaan – ”Talvi on Moskovan suuri toivo”

Moskova odottaa nyt talven saapumista ja laittaa kaiken yhden kortin varaan Ukrainassa, arvioi Puolan idäntutkimuksen keskuksen Venäjä-osaston johtaja Marek Menkiszak.

– Venäjä tietää, että pitkittynyt intensiivinen sota ja lisääntyvät pakotteet uhkaavat ajaa valtion kriisiin. Siksi se valitsee nopean eskalaatiotaktiikan ja yrittää saada aikaan läpimurron (rintamalla), jotta tilanne kääntyisi sen etujen mukaiseksi, Menkiszak tviittaa.

Hänen mukaansa Moskovan välittömänä tavoitteena on saada Yhdysvallat ja muut länsimaat vähentämään Ukrainalle annettavaa sotilaallista tukea. Entuudestaan kasvava tuki mahdollistaisi Kiovalle merkittävän menestyksen rintamalla.

Venäjä käyttää kahdenlaisia työkaluja.

– Ensimmäinen on ”keppi”: Uhkailu taktisten ydinaseiden mahdollisella käytöllä. Moskova tietää, että ukrainalaisia ei voida pelotella tällä tavalla, mutta se luottaa suuren sodan pelkoon lännessä, erityisesti Euroopassa, Menkiszak toteaa.

Toinen osa tätä taktiikkaa ovat Venäjän hyökkäykset kriittistä energiainfrastruktuuria vastaan Euroopassa.

– Moskova osoittaa siten, että sillä on kykyä ja poliittista tahtoa lisätä merkittävästi lännelle aiheutuvia taloudellisia vahinkoja, Menkiszak sanoo.

Hänen mukaansa toinen työkalu on ”porkkana”:

– Eli Venäjän diplomaattien ja poliitikkojen intensiivisesti lähettämät ehdotukset valmiudesta rauhanneuvotteluihin. Kohteina ovat ne länsimaiset eliitin jäsenet ja kansalaiset, jotka pelkäävät konfliktin kärjistymistä ja nousevia kustannuksia ja haluavat painostaa Ukrainaa.

Menkiszak varoittaa niistä länsimaisista (amerikkalaiset ja eurooppalaiset) asiantuntijoista, toimittajista ja poliitikoista, jotka varoittavat suuren sodan ja taloudellisen katastrofin uhasta ja vaativat tulitaukoa (ja jopa poliittista ratkaisua) käytännössä Ukrainan kustannuksella. Siten nämä tahot tukevat toiminnallaan molempia Venäjän käyttämiä työkaluja.

– Tuleva talvi on Moskovan suuri toivo. Se luottaa käytännössä yleiseksi liikekannallepanoksi osoittautuneen joukkojen mobilisaation kumulatiiviseen vaikutukseen rintamalla ja Ukrainan energiainfrastruktuuriin kohdistuviin hyökkäyksiin, joiden tarkoituksena on laukaista humanitaarinen kriisi ja pakolaisaalto.

– Lisäksi valtaosa Venäjän kaasutoimituksista Eurooppaan on katkaistu, ja tähän voidaan mahdollisesti sisällyttää myös öljyä, mikä syventäisi energiakriisiä. On myös mahdollista, että Venäjä rikkoo viljasopimuksen, mikä pahentaa ruokakriisiä ja synnyttää siirtolaisaaltoja Afrikasta ja Lähi-idästä.

Menkiszakin mukaan Venäjä toivoo, että näiden ilmiöiden kumulatiiviset vaikutukset johtavat Euroopan keskeisissä valtioissa sisäisiin kriiseihin, joukkomielenosoituksiin, hallitusten vaihtamiseen ja Venäjän vastaisten pakotteiden solidaarisuuden murenemiseen sekä Ukrainanalle annettavan tuen heikkenemiseen.

– Tässä tilanteessa on tärkeää maksimoida Ukrainalle annettava laadullinen ja määrällinen sotilaallinen tuki nopeasti, jotta Ukrainan joukot saisivat takaisin suurimman osan miehitetyistä alueista. Siten voidaan paljastaa (Venäjän presidentti Vladimir) Putinin politiikan tappio ja lisätä kustannuksia sekä jännitteitä Venäjällä.

Menkiszakin mielestä lännen pitkän aikavälin vaikutukseen keskittyvä politiikka on tärkeää.

– Venäjän vastaisten pakotteiden tiukentaminen ja laajentaminen, nopea irrottautuminen Venäjän taloudesta ja energiasta, Putinin hallinnon poliittinen eristäminen ja strateginen viestintä.

A few words about #Russia's 🇷🇺 tactics in the war with #Ukraine 🇺🇦 & the West 👇

— Marek Menkiszak (@MarekMenkiszak) October 18, 2022