Kreml laajentaa jälleen maanpetosrikoksen rajoja

Venäjän valtioduuma otti 12. joulukuuta toiseen käsittelyyn rikoslain uusimmat muutokset, jotka voimaan tullessaan laajentavat merkittävästi maanpetoksen käsitteitä.

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa on Venäjällä tuomittu 52 henkilöä artiklan 275 mukaisesta maanpetoksesta – 3,5 kertaa enemmän kuin samana aikana edellisvuonna.

Tällä hetkellä venäläinen tai Venäjän kaksoiskansalainen voidaan tuomita maanpetoksesta, jos hän on 1) vakoillut ulkomaisen tahon puolesta tai kerännyt tietoa, joka voi olla 2) vahingollista Venäjälle tai 3) aseellisen konfliktin aikana asevoimille tai hallituksen organisaatioille, tai jos hän on 4) paljastanut valtiosalaisuuksia ulkomaiselle taholle tai sen edustajalle tai 5) auttanut ulkomaista tahoa toimissa, joiden tarkoitus on vahingoittaa Venäjän turvallisuutta.

Vuonna 2022 lisättiin uudeksi kohdaksi vihollisen puolelle meneminen aseellisen konfliktin aikana.

Uusimmassa, jo asianomaisessa duuman komiteassa hyväksytyssä lisäyksessä vihollisen käsitettä laajennetaan siten, että valtioiden lisäksi niihin voivat lukeutua myös kansainväliset tai ulkomaiset organisaatiot. Kun tähän mennessä maanpetoksesta syytettyjen joukossa on ollut Ukrainan asevoimien venäläisten yksiköiden, Vapaan Venäjän legioonan ja Venäjän vapaaehtoisjoukkojen jäseniä, jatkossa voidaan syyttää myös Ukrainaa tukevien humanitaaristen järjestöjen jäseniä.

Vihollisen puolelle menemiseksi voidaan jatkossa tulkita myös vapaaehtoinen osallistuminen vihollisen hallituksen, instituutioiden, yritysten tai organisaatioiden toimintaan.

Valtiosalaisuuksien määrittely sen sijaan on äärimmäisen epäselvä, mikä antaa turvallisuusviranomaisille vapaat kädet määritellä punaiseksi linjaksi tapauskohtaisesti mitä tahansa. Siihen voidaan lukea kuuluviksi vaikkapa materiaalin uudelleen jakaminen sähköisesti, osallistuminen konferenssiin tai rahoituspalvelujen tarjoaminen.

Uusin lisäys antaa mahdollisuuden syyttää maanpetoksesta myös ulkomaalaisia, jos he ovat Venäjän valtion alueella. Dept.onen perustajan Ivan Pavlovin mukaan tämä tarkoittaa kaikkia, jotka ovat turvallisuusviranomaisten ulottuvilla – siis oletettavasti myös Venäjän rajojen ulkopuolella.