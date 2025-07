Kreml kiihdyttää hyökkäystä – ”50 päivää on liikaa”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi Venäjälle 50 päivää aikaa neuvotella tulitauosta tai muuten maa kauppakumppaneineen kohtaa ”erittäin merkittävät” tullit ja pakotteet.

Wall Street Journalin (WSJ) haastattelemat analyytikot arvioivat, että Venäjä todennäköisesti kiihdyttää sotatoimiaan ennen 50 päivän määräaikaa.

– 50 päivää on liian pitkä [aika] Venäjälle annettavaksi. He eivät ole vihjanneetkaan halustaan neuvotella hyvässä uskossa. He tulevat tekemään kaikkensa edetäkseen Ukrainassa seuraavien 50 päivän ajan, sanoo entinen Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamies ja CIA-upseeri Mick Mulroy.

Trumpin mukaan hän on tehnyt Naton kanssa ”diilin” siitä, että Yhdysvallat lähettää aseita, mutta Naton jäsenmaat maksavat niistä.

– Olemme tehneet tänään diilin, jossa me lähetämme heille aseita ja he maksavat niistä. Me, Yhdysvallat, emme maksa mitään, sanoi Trump viime maanantaina tavatessaan Naton pääsihteerin Mark Rutten Valkoisessa talossa.

Trumpin aikoo tehdä diilejä yksitellen eri Nato-maiden kanssa, jotka ostaisivat aseita Ukrainalle. Naton mukaan hankketta tukemaan ovat jo sitoutuneet Saksa, Norja, Tanska, Alankomaat, Ruotsi, Iso-Britannia, Kanada ja Suomi. Muut Euroopan maat voivat liittyä Ukrainan auttamiseen jahka suunnitelman yksityiskohdat ovat selvillä.

Lehden mukaan on kuitenkin epäselvää, milloin, mitä ja millaista lisäaseistusta Ukrainaa saa. Ei ole myöskään tiedossa, asettaako Yhdysvallat tietylle aseistukselle jotain käyttörajoituksia. Lisäksi Ukraina tarvitsisi aseita heti eikä vuosien päästä, kuten CEPA-ajatushautomon Alina Poljakova huomauttaa.

Seuraavien viikkojen aikana on WSJ:n mukaan tarkoitus tehdä ”enemmän diilejä”, mitä aseita Yhdysvallat ja liittolaiset voivat vapauttaa Ukrainan käyttöön. Patriot-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä omistavien maiden toiminnan koordinointi on määrätty Yhdysvaltojen Euroopan-joukkojen komentajalle, ilmavoimien kenraali Alexus Grynkewichille.

– Saamani ohjeistuksen mukaan tulee edetä mahdollisimman nopeasti. Joten niin teemme, sanoi Grynkewich keskiviikkona Saksassa lisäten, että hän aikoo katsoa mistä löytyisi ylimääräisiä aseita Ukrainaan lähetettäväksi.

Trump on kuvaillut Patriot-diiliä jo tehdyksi sopimukseksi, mutta ei ole tiedossa milloin, mistä ja kuinka paljon Ukraina on niitä saamassa.

– Ne tulevat Saksasta, sanoi Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth viime tiistaina.