Tulipalossa tuhoutunut Kankaan koulu Hollolassa 12. elokuuta 2025. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Koulu tuhoutui tulipalossa, epäiltyinä kaksi alaikäistä

  • Julkaistu 15.08.2025 | 15:31
  • Päivitetty 15.08.2025 | 15:34
  • Poliisi
Vahinkojen määrää ei pystytä vielä arvioimaan.
Poliisi epäilee Hollolan Kankaan koulupalon sytyttämisestä kahta alle 15-vuotiasta nuorta. Hämeen poliisi kertoo asiasta tiedotteessa.

Koulurakennus vaurioitui pahasti viime viikonloppuna syttyneen tulipalon takia. Poliisi epäilee tulipaloa tahallaan sytytetyksi.

Vahinkojen määrää ei poliisin mukaan pystytä vielä arvioimaan.

Poliisi kertoo päässeensä epäiltyjen jäljille alueella olleiden kymmenien valvontakameroiden taltioiman aineiston ansiosta. Poliisin mukaan tulipalon syttymisalue on saatu erittäin todennäköisesti selvitettyä.

Poliisi jatkaa edelleen syttymissyyn selvittämistä teknisellä rikostutkinnalla ja kuulusteluilla. Molempia nuoria on kuulusteltu rikoksesta epäiltyinä. Kuulusteluissa oli läsnä lasten huoltajia ja tuomioistuimen määräämä puolustaja sekä sosiaalitoimen edustaja.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt viime aikoina videoita tapahtuneesta. Poliisin mukaan rikoksesta epäillyt eivät esiinny kyseisillä videoilla ja ne ovat olleet tuhotyöhön liittymättömien henkilöiden kuvaamia.

Osa somevideoiden julkaisijoista on ottanut yhteyttä poliisiin, koska he ja heidän sukulaisensa ovat joutuneet videoiden julkaisemisen takia raskaidenkin syytösten kohteiksi.

Poliisi muistuttaa, että videoiden kuvaajat ja julkaisijat ovat todistajia eivätkä rikoksesta epäiltyjä.

– Epäillyissä rikoksissa poliisi tekee esitutkinnan yhteistyössä syyttäjän kanssa. Tuomiovalta kuuluu Suomessa tuomioistuimelle. Lisäksi syytökset rikollisesta toiminnasta voivat täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkistön, tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomisario Jari Kiiskinen muistuttaa tiedotteessa.

Poliisin mukaan somevideoilla esiintyvistä henkilöistä osa on soittanut hätäkeskukseen ja yrittänyt parhaan kykynsä mukaan sammuttaa tulipaloa.

Hämeen poliisi jatkaa esitutkintaa rikosnimikkeellä tuhotyö.

Poliisi aikoo tiedottaa asiasta seuraavan kerran elokuun lopussa.

