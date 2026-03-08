Kotiutuslento Arabiemiraateista lähti kohti Suomea, ulkoministeriö kertoo viestipalvelu X:ssä.
Suomalaisia kotiutettavia kuljettava bussi pääsi perille Muscatin lentokentälle alkuiltapäivällä.
Lento lähti hieman kuuden jälkeen paikallista aikaa. Kyydissä on hieman yli 160 matkustajaa.
– Ulkoministeriö tekee jatkuvasti yhteistyötä kunniakonsulien, muiden Pohjoismaiden, muiden EU-maiden, lentoyhtiöiden, paikallisten viranomaisten ja kuljetusyhtiöiden sekä muiden tahojen kanssa kriisialueella olevien suomalaisten auttamiseksi, ministeriö kirjoittaa.
Ulkoministeriö painottaa, että kaikkien alueella olevien on tehtävä matkustusilmoitus. Ministeriö kertoo viestivänsä säännöllisesti kaikille alueella oleville suomalaisille, jotka ovat tehneet matkustusilmoituksen.
– Jos olet alueella, seuraa myös paikallisviranomaisten tiedotteita ja ilmoita omasta tilanteestasi tarvittaessa läheisille.
Etusijalla kotiutuslennon paikkojen jaossa olivat lapsiperheet ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevat. Kotiutuslento maksoi yhteensä 1230 euroa.