Kotitaloudet velkaantuvat rajusti – asuntolainaa jopa viisi kertaa vuositulojen verran

Kahden aikuisen lapsiperheissä velkaantumisaste on Tilastokeskuksen mukaan 243 prosenttia eli lähes 2,5 kertaa perheen käytettävissä olevat tulot.

Uuden asuntolainan ottajan tilanne on vielä hankalampi, sillä uusien asuntolainojen euromäärästä 21 prosenttia myönnettiin vuonna 2020 Suomen Pankin mukaan kotitalouksille, joilla on velkaa viisi kertaa vuosittaisten bruttotulojen verran, kertoo Henkivakuutusyhtiö Kaleva.

Samaan aikaan suurimmalla osalla suomalaisista perheistä ei ole riskihenkivakuutusta, joka riittäisi korvaamaan huoltajan kuoleman aiheuttamat rahalliset menetykset. Etlan toukokuussa julkaiseman raportin mukaan suomalaisten henkivakuutusvaje on keskimäärin lähes 70 000 euroa.

Suomalaiset kotitaloudet ovat velkaantuneet 2000-luvulla voimakkaasti. Asuntokuntia, joilla on velkaa, on Suomessa 1,46 miljoonaa.

Erityisen paljon velkaa suhteessa käytettävissä oleviin rahatuloihin on niillä kahden aikuisen lapsiperheillä, joissa eniten ansaitseva henkilö on 25–34-vuotias. Näistä perheistä 41 prosentilla on velkaa vähintään kolme kertaa ja kymmenellä prosentilla vähintään viisi kertaa vuositulojen verran.

Kun kokoaikatyötä tekevä palkansaaja ansaitsee Suomessa 3 228 euroa kuukaudessa (mediaani vuonna 2020), kahden palkansaajan taloudessa velkaa olisi 387 000 euroa.

Velkaantumisesta huolimatta suurimmalla osalla suomalaisista perheistä ei ole riskihenkivakuutusta, joka riittäisi korvaamaan huoltajan kuoleman aiheuttamat rahalliset menetykset.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tuoreen raportin mukaan henkivakuutusvaje henkilöillä, joilla on tuloja ja jotka asuvat vähintään kahden hengen talouksissa, on keskimäärin 65 000–70 000 euroa. Tuon suuruinen korvaussumma riittäisi huoltajan kuollessa ylläpitämään jäljelle jääneen perheen elintason.

Alle kymmenellä prosentilla suomalaisista on Etlan raportin mukaan henkivakuutus. Yleisimpiä syitä henkivakuutuksen puuttumiselle ovat Kalevan selvityksen mukaan se, että henkivakuutus mielletään kalliiksi, sekä se, että asia ei ole tullut mieleen. Liian kalliina henkivakuutusta pitää 35 prosenttia suomalaisista.