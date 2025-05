Kotimainen vetyhanke sai suuren EU-rahoituksen

Kristiinankaupunkiin suunniteltu Koppö Energia Oy:n vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitos on saamassa merkittävän tuen EU:n Innovaatiorahastosta. Hanke saa tukea noin 85 miljoonaa euroa.

EU-komissio on valinnut tällä hakukierroksella 15 innovatiivista nettonollaprojektia edistämään huipputason puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa ympäri Eurooppaa. Tällä rahoituskierroksella valitut 15 hanketta saavat EU:n Innovaatiorahastosta avustuksia liki miljardi euroa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Tuesta noin 100 miljoonaa euroa menee meriliikenteeseen vetyä tai sähköpolttoaineita tuottaville projekteille. Hankkeista Espanjassa on 8, Norjassa 3, Saksassa 2 sekä Suomessa ja Alankomaissa yksi.

– Hienoa, että suomalainen hanke pystyy tiukassa kisassa saamaan rahoitusta. Erityisesti espanjalaisten hankkeiden menestyminen osoittaa, miten uusiutuvaan energian panostaminen tuo myös jatkoinvestointeja. On tärkeä pitää kiinni Suomen puhtaan energian kilpailuedusta yhdessä bioperäisen hiilidioksidin tuomien mahdollisuuksien kanssa ja hakea kasvua vetytalouden kautta, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) tiedotteessa.

– Suomella on kaikki edellytykset toimia vetyteknologian edelläkävijänä Euroopassa. Samalla on tärkeää ymmärtää, että kyse on aikaa vievästä kehityksestä, ja nämäkin hankkeet valmistuvat vasta vuosina 2028–2030. Vetyteknologian kehityksessä tarvitaan sekä pitkäjänteisyyttä että malttia, arvioi elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) tiedotteessa.

Komissio ei tässä vaiheessa ilmoita hankekohtaisten tukien tarkkaa määrää. Ne täsmentyvät siinä vaiheessa, kun hyväksytyt hankkeet allekirjoittavat avustussopimuksen Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto CINEA:n kanssa.

Sopimukset allekirjoitetaan viimeistään syksyllä ennen Innovaatiorahaston seuraavan hakukierroksen alkua. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen yrityksen tulee tehdä investointi/rakentamispäätös 2,5 vuoden kuluessa ja toteuttaa hanke viidessä vuodessa.

Hankehakemuksia komissio sai tällä kierroksella 61 yhteensä 11 valtiosta. EU:n Innovaatiorahastosta on tuettu ennen tätä kierrosta 195 hanketta vuodesta 2020 alkaen. Nyt toteutettu rahoituskierros nostaa hankkeiden rahoituksen yhteensä yli 13 miljardiin euroon.