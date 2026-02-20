Korruptio rehottaa Venäjän armeijassa: Lahjuksella voi välttää eturintaman

Venäjän asevoimien korruptoituneet komentajat kiristävät sotilailta kymmenien tuhansien eurojen lahjuksia, joilla nämä voivat välttää joutumisen eturintamalle. Asiasta kertoo brittilehti The Telegraph.



Asiantuntijoiden mukaan kyse on järjestelmällisestä korruptiosta.

Venäläissotilas Denis Kolesnikov kertoo Telegraphin näkemällä videolla, että komentajat ”nollaavat” sotilaita, jotka eivät maksa. Termillä viitataan hänen mukaansa käytännössä kuolemaan lähettämiseen, koska lahjuksista kieltäytyneet lähetetään kaikista vaarallisimmille rintamalohkoille.



– Yli puolet yksiköstämme nollattiin komentajien toimesta. Kaikkien on maksettava komentajille. Jos joku ei maksa, hänet katsotaan tarpeettomaksi, lähetetään eturintamaan ja nollataan. Näin itse useiden ihmisten kuolevan, Kolesnikov kertoo videolla.

Ukrainan turvallisuus- ja yhteistyökeskus (USCC) on varmistanut videon aitouden.



– Tällaiset väärinkäytökset ovat todella laajalle levinneitä ja järjestelmällisiä Venäjän armeijassa, erityisesti etulinjan yksiköissä, kertoo kansalaisjärjestön varajohtaja Olesia Horiainova.

Hänen mukaansa sotilaiden halu maksaa päästäkseen pois etulinjasta kertoo vakavasta motivaatiokriisistä Venäjän armeijassa.

USCC:n mukaan sotilaita myös pakotetaan luovuttamaan osa palkastaan ”yksikön tukemiseen”, mutta rahat päätyvät usein komentajien taskuihin. Varusteita, kuten drooneja ja muuta elektroniikkaa, väitetään varastettavan ja myytävän takaisin sotilaille.

Myös Institute for the Study of War (ISW) on raportoinut vastaavista tapauksista.



– ISW on havainnut useita tapauksia, joissa venäläiset komentajat ovat määränneet sotilaita itsemurhatehtäviin Ukrainassa, jos nämä ovat kieltäytyneet maksamasta lahjuksia tai yrittäneet valittaa yksikkönsä korruptiosta, kertoo järjestön Venäjä-tutkija Kateryna Stepanenko.