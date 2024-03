Koronavirus voi säilyä veressä yli vuoden

Kalifornian yliopiston uuden tutkimuksen mukaan koronavirus voi säilyä kehossa aiemmin luultua pidempään, kertoo Neuroscience News.

Tutkijat löysivät viruksen proteiineja eli antigeenejä verinäytteistä jopa 14 kuukautta tartunnan akuutin vaiheen jälkeen. Kudoksissa antigeenit näyttävät säilyvän yli kahden vuoden ajan.

Tutkijoiden mukaan koronaviruksen säilyvyys kehossa haastaa käsityksen siitä, että koronatartunta olisi ohimenevä sairaus. Näin ajateltiin varsinkin pandemian alkuvaiheessa.

Löydös saattaa tarjota selityksen sille, miksi jotkut ihmiset kärsivät niin sanotusta pitkittyneestä koronataudista. Sen oireita ovat muun muassa aivosumu ja keskittymisvaikeudet, ruoansulatusongelmat ja verisuonisairaudet.

Tutkijoiden mukaan lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan, jotta antigeenien säilyvyys kehossa voidaan yhdistää pitkittyneeseen koronatautiin.

COVID’s Long Haul: Virus Lingers in Blood Years After Infection

SARS-CoV-2, the virus causing COVID-19, can remain in the human body long after the initial infection has subsided, with fragments found in blood for up to 14 months and in tissues for over two years.

These… pic.twitter.com/mORYZWyMWQ

— Neuroscience News (@NeuroscienceNew) March 7, 2024