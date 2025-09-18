Koronan jäljet näkyvät vielä kolme vuotta taudin jälkeen

Tuoreen tutkimuksen mukaan koronavirusinfektio voi jättää pitkäaikaisen jäljen potilaan kognitiiviseen suorituskykyyn.
Tutkijat seurasivat kolmen vuoden ajan 297 koronaan sairastunutta henkilöä. Yllätyshavaintona oli, ettei kognitiivinen suorituskyky palannut aiemmalle tasolle. Jo yksi infektio saattoi jättää pitkäaikaisen vaikutuksen.
Sydänkirurgi Harry Spoelstra kuvailee viestipalvelu X:ssä tutkimuksen tuloksia hyvin kiinnostaviksi, mutta samalla masentaviksi. Brasilialaistutkimukseen osallistuneiden mediaani-ikä oli vajaat 51 vuotta ja ikähaarukka 18–74 vuotta.
Henkilöt jaettiin lieviä, keskivaikeita ja vakavia Covid-19-oireita saaneiden ryhmiin. Koehenkilöistä 68 prosenttia oli saanut lieviä tai keskivaikeita oireita.
Arviot tehtiin vakiintuneilla kognitiivisilla testeillä. Tutkijoiden mukaan vaikuttaa siltä, että erityisesti vaikeampia oireita saaneet ikääntyneet henkilöt voivat olla neuropsykologisen tuen tarpeessa. Jälkioireita pystytään mahdollisesti vähentämään tai kumoamaan kuntouttavan toiminnan avulla.
Tutkimuksen mukaan on ilmeistä, että koronavirus voi heikentää merkittävästi työmuistia, verbaalista kykyä ja muita kognitiivisia toimintoja. Taudin pitkäaikaisten oireiden varoitetaan aiheuttavan merkittävän kansanterveydellisen taakan.
– Ikä ja oireiden vakavuus ovat yhteydessä kognitiiviseen heikentymiseen, mutta koulutustaso ei vaikuttanut ennustavan tuloksia, MDPI:n julkaisemassa tutkimuksessa todetaan.
