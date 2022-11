Korkealla räjäytetty ydinase tuhoaisi sähköt – tämän vuoksi isku ei toimisi Ukrainassa

Osa sotilasasiantuntijoista on pitänyt mahdollisena, että Venäjä voisi vastata sotilaalliseen ahdinkoonsa räjäyttämällä ydinkärjen korkealla ilmakehässä.

Sen synnyttämä elektromagneettinen pulssi tuhoaisi tai vaurioittaisi sähkölaitteita suurella alueella ja mahdollisesti heikentäisi Ukrainan kykyä jatkaa vastarintaansa. Yhdysvaltain puolustushallinnossa työskennellyt entinen erikoisjoukkojen sotilas Roger Pardo-Maurer arvioi Financial Timesissa, että iskuun voitaisiin käyttää esimerkiksi sota-aluksen ampumaa 3M22 Zircon -risteilyohjusta.

Tämänkaltaista EMP-hyökkäystä on käsitelty useaan otteeseen Venäjän valtionmedian keskusteluohjelmissa. Voimakas pulssi aiheuttaisi oikosulkuja tietokoneissa, generaattoreissa, satelliiteissa, radioissa, tutkajärjestelmissä ja jopa liikennevaloissa. Isku voisi olla tehokkaampi kuin rintamalinjassa käytetty taktinen ydinase, jonka hyöty jäisi luultavasti rajalliseksi hajautettuja ja motorisoituja joukko-osastoja vastaan.

– Tämänkaltainen hyökkäys ei synnyttäisi tulipalloa ja sienipilveä, vaan oudon sähkönsinisen ja lonkeromaisen valopallon, joka näkyisi suoraan yläpuolella ja jota seuraisi hiljaisuus. Tuolla korkeudella ei synny ääntä, Roger Pardo-Maurer toteaa.

RAND-ajatuspajan ydinasejärjestelmiin erikoistunut tutkija Edward Geist pitää uhkakuvaa liioiteltuna. Hänen mukaansa vastaavissa arvioissa usein unohdetaan se, että ”paikallinen” EMP-isku on fyysisesti mahdoton toteuttaa.

Ydinkärki olisi räjäytettävä vähintään 30 kilometrin korkeudella ja vielä tätäkin korkeammalla, jotta elektromagneettinen vaikutus olisi riittävän voimakas. Horisontti on noin 620 kilometrin päässä 30 kilometrin korkeudella. Kiovasta Venäjän rajalle on vain 380 kilometriä.

Läntisen Venäjän sähköjärjestelmät kärähtäisivät näin ollen samalla kertaa.

– Tämä tarkoittaa, että EMP-vaikutus ulottuisi räjähdyspisteestä katsottuna horisonttiin. Vaikka signaali on heikompi reunoilla, olisi se silti merkittävä horisontissa asti. Ukrainan maantieteen huomioiden Venäjä ei voisi tehdä sotilaallisesti merkittävää EMP-iskua tavalla, jolla vältettäisiin läntiselle Venäjälle aiheutuva huomattava riski, Edward Geist tviittaa.

– Samasta syystä korkealla tehty EMP-hyökkäys Länsi-Ukrainan yllä vaikuttaisi myös Nato-maiden maaperällä, Geist jatkaa.

