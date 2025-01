Korkeakoulujen ensimmäinen yhteishaku alkaa

Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 8. tammikuuta, opetushallitus tiedottaa.

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan keväällä kahdessa yhteishaussa. 8. tammikuuta 2025 kello 8 alkavassa ja 22. tammikuuta kello 15 päättyvässä ensimmäisessä yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä alkavaan vieraskieliseen koulutukseen sekä Taideyliopiston koulutuksiin.

Kevään toinen yhteishaku on 11. maaliskuuta – 25. maaliskuuta 2025, ja siinä haetaan korkeakoulujen syksyllä alkavaan suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen.

Kaikkiin koulutuksiin haetaan Opetushallituksen ylläpitämässä Opintopolku-palvelussa.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa on 431 hakukohdetta, joista 215 on ammattikorkeakoulujen ja 216 yliopistojen koulutuksiin. Tarjolla on yhteensä noin 8 600 aloituspaikkaa.

Korkeakoulujen vieraskielisiin koulutuksiin hakevista valtaosa on kansainvälisiä hakijoita. EU- ja ETA-alueen tai Sveitsin ulkopuolelta tulevat opiskelijat maksavat suomalaisissa korkeakouluissa lukukausimaksuja. Vuoden 2025 alusta lähtien heidän on maksettava myös sadan euron hakemusmaksu hakiessaan korkeakoulupaikkaa Suomesta.

Jokaisessa yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakija voi tulla hyväksytyksi niin moneen koulutukseen kuin valintamenestys riittää. Hyväksytty hakija voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Kevään ensimmäisen yhteishaun valintojen tuloksia julkaistaan helmikuun alusta alkaen. Kaikki tulokset julkaistaan viimeistään keskiviikkona 28. toukokuuta 2025.

Korkeakoulujen hakijapalvelut neuvovat hakijoita hakemiseen liittyvissä asioissa.