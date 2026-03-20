Verkkouutiset

,

Tutkimus: Toimittajiksi opiskelevista 78 prosenttia kannattaa vasemmistopuolueita

Suosituin puolue opiskelijoiden keskuudessa on vasemmistoliitto.
Students for Palestine -opiskelijaliike järjesti ulosmarssin Helsingin yliopistossa 3. joulukuuta 2025. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Toimittaja Sanna Ukkola on jakanut X:ssä kuvakaappauksen uudesta tutkimuksesta, jonka mukaan suomalaisista journalistiopiskelijoista 78 prosenttia äänestää vasemmistopuolueita.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Vasemmistoliittoa kannattaa vastanneista 44 prosenttia, vihreitä 20 prosenttia ja SDP:tä 14 prosenttia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Asia selviää Nordic Journalism Students 2025 -kyselystä, jossa oli mukana Tampereen yliopisto. Suomesta vastaajia oli 400. Kyseessä on kattavin aiheesta tehty tutkimus. Tutkimusta ei ole julkaistu, Ukkola sanoo.

Toimittajien puoluepoliittinen suuntautuminen on noussut usein keskustelun aiheeksi.

Vihreät nuoret: Kahden pääaineen malli heikentäisi opetuksen laatua
Nuorisojärjestö pitää ehdotusta "silmänkääntötemppuna".
Yliopistoihin esitetään kahden pääaineen mallia
Mallin tavoitteena on lisätä valinnanvapautta ja vastata työelämän uusiin tarpeisiin.
Jarkko Tontti: Hölmökin näkee Ylen vasemmistovinouman
Kirjailijan mukaan sisältöjen tasapuolisuutta pitäisi seurata nykyistä tarkemmin.
Mainos