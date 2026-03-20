Tutkimus: Toimittajiksi opiskelevista 78 prosenttia kannattaa vasemmistopuolueita

Toimittaja Sanna Ukkola on jakanut X:ssä kuvakaappauksen uudesta tutkimuksesta, jonka mukaan suomalaisista journalistiopiskelijoista 78 prosenttia äänestää vasemmistopuolueita.
Vasemmistoliittoa kannattaa vastanneista 44 prosenttia, vihreitä 20 prosenttia ja SDP:tä 14 prosenttia.
– Asia selviää Nordic Journalism Students 2025 -kyselystä, jossa oli mukana Tampereen yliopisto. Suomesta vastaajia oli 400. Kyseessä on kattavin aiheesta tehty tutkimus. Tutkimusta ei ole julkaistu, Ukkola sanoo.
Toimittajien puoluepoliittinen suuntautuminen on noussut usein keskustelun aiheeksi.