Korealaiset yritykset valmistelevat paluuta Venäjälle

Eteläkorealaiset yritykset valmistautuvat jatkamaan liiketoimintaansa Venäjällä tulitaukoneuvottelujen ollessa käynnissä, kertoo Korea Times.

Suurten yritysten kerrotaan nopeuttavan kannattavuustutkimuksiaan liiketoiminnan jatkamisesta Venäjällä.

Korea Timesin mukaan Venäjä on merkittävä markkina-alue, jossa suositaan voimakkaasti eteläkorealaisia tuotteita. Maan Ulkoministeriön tietojen mukaan Korean ja Venäjän välinen kahdenvälinen kauppa oli 27,6 miljardia euroa vuonna 2021.

Suurista korealaisista yrityksistä LG Electronics suunnittelee nopeita toimia. Yhtiöstä kerrotaan, että LG Electronics aloitti osittain uudelleen tuotantonsa Moskovan elektroniikkatehtaallaan hiljattain.

– Tarkoituksena on estää tuotantolaitosten rappeutuminen. Ne ovat olleet käyttämättöminä (Venäjän aloittaman laajamittaisen) sodan jälkeen. Tuotannossa käytetään tehtaan varastossa olevaa materiaalia.

Ennen sotaa tehtaalla valmistettiin pesukoneita ja jääkaappeja.

LG Electronicsin toimitusjohtaja Cho Joo-wan sanoi tiistaina, että yritys on edelleen ”varovainen, koska sota ei ole vielä päättynyt. Seuraamme tilannetta tiiviisti, koska saatamme jatkaa tuotantoa, kun pakotteet puretaan”.

Korean manufacturer LG Electronics temporarily restarts production of washing machines and refrigerators at Russia plant (reportedly using existing inventory for supplies), while Hyundai is showing up to a trade show for the first time since the war www.koreatimes.co.kr/www/tech/202…

— Maximilian Hess (@maxhess.bsky.social) 2025-03-28T09:12:18.270Z