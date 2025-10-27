Kommunistien tärvelemästä loistosta on jäljellä rauniot: Fabergén suvun huvila myydään

Legendaarisen koruseppäsuvun Fabergén ränsistynyt vapaa-ajan kartano Parkalassa huutokaupataan. Koko kartano on tarkoitus myydä: päärakennus, ulkorakennukset, tallit, jäärakennus ja 7,95 hehtaarin tontti. Asiasta kertoo venäläinen NSP.

Carl Fabergé ja Fabergén suku tunnetaan kansainvälisesti niin kutsutuista Fabergén pääsiäismunista, jota tsaariperhe lahjoitti toisilleen. Esimerkiksi Talvimunassa on 3 246 timanttia, ja viimeksi kun se myytiin huutokaupassa 2002 kokosi hinta yli 9 miljoonaan dollariin. Seuraavan kerran se on myynnissä joulukuussa ja hinnan arvioidaan nousevan jopa 20 miljoonaan Britannian puntaan. Talvimunan suunnitteli Fabergélle työskennellyt suomalainen Alma Pihl.

Fabergén kesähuvilasta ei ole pidetty yhtä arvokkaasti huolta. Carl Fabergé osti tontin Viipurin piiristä Parkalasta 1880-luvulla. Arkkitehti Karl Schmidtin suunnittelema nykymuotoinen jugend-huvila valmistui vuonna 1908.

Carl Fabergé lahjoitti paikan pojalleen Agafonille, joka rakensi sen uudelleen täysimittaiseksi kartanoksi tanssilavoineen ja kasvihuoneineen. Bolsevikkivallankumouksen jälkeisessä ajassa tsaaria palvelleen suvun vesalle ei käynyt kovin hyvin: Agafon oli lähettänyt vaimonsa ja viisi poikaansa Suomeen. Hän itse jäi Pietariin toivoen voivansa lähettää ulkomaille yli 300 000 osan taidekokoelmansa arvokkaimmat aarteet, joita oli piilotettu huvilaan. Bolševikit juoruilivat Agafon Fabergén varastaneen taidetta, ja hänet pidätettiin. Kokoelmat, kalusteet ja kaikki muukin arvokas ryöstettiin vähitellen, ja bolsevistisen Venäjän turvallisuuspalvelu Tšeka (myöhemmin NKVD) ryhtyi pitämään huvilaa lomapaikkanaan.

Peterburg Center -sivuston mukaan neuvostoaikoina huvilassa oli puolustusministeriön alaisen sotilaskuljetus- ja logistiikka-akatemian lastentarha. Viime vuosina Fabergén huvila on kuulunut Pietarin kaivosinstituutille ja sitten Venäjän liittovaltion historiallisten kulttuurimuistomerkkien virastolle.

Agafon Fabergé pääsi pakenemaan Suomeen vuonna 1927. Hän kuoli Helsingissä vuonna 1951 köyhänä miehenä. Fabergé on haudattu Helsingin Hietaniemen ortodoksiselle hautausmaalle.

Venäjän puolelle jäänyt Fabergén huvila-alue kaikkine rakennuksineen, puistoineen ja lampineen on nimetty liittovaltion kannalta merkittäviksi kulttuuriperintökohteiksi eli se on suojeltu. Tämä tarkoittaa, että jälleenrakennus-, restaurointi- ja uudelleenrakennustöihin sovelletaan rajoituksia. NSP kertoo uutisessaan, että tällaisille kohteille on olemassa valtion ohjelma, jossa myönnetään edullisia lainoja muistomerkkien restaurointiin 9 prosentin korolla.

Kunto on lohduton: sisätilat vaativat ankaraa restaurointia ja julkisivut ovat surkeasti rempallaan. Aarteenetsijät ovat edelleen pitäneet legendaa elossa ja aluetta kohteenaan. Huvilaa on kohdeltu jopa venäläisen mittapuun mukaan niin törkeästi, että liittovaltion muistomerkkikomitea määräsi vuonna 2023 Moskovan välimiesoikeuden päätöksellä liittovaltion muistomerkkiviraston kunnostamaan huvilan kolmessa vuodessa. Nähtävästi virasto ei ole kykenemässä tähän, kun kohde huutokaupataan.

NSP:n mukaan huutokaupan odotetaan tapahtuvan vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Lähtöhintaa ei ole vielä määritetty, koska restauroinnin tarve on niin valtava.