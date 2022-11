Komission mukaan Suomen BKT kasvaa vain 0,2 prosenttia ensi vuonna

Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aiheuttamat häiriöt heikentävät globaalia kysyntää ja vahvistavat inflaatiopaineita maailmanlaajuisesti.

Kehittyneistä talouksista EU kärsii tästä eniten, koska se on maantieteellisesti lähimpänä sotaa ja tukeutunut voimakkaasti kaasun tuontiin Venäjältä, komissio toteaa tuoreessa talousennusteessaan.

Energiakriisi heikentää kotitalouksien ostovoimaa ja haittaa tuotantoa. Talouden ilmapiiri on merkittävästi heikentynyt. Vaikka kasvu on vuonna 2022 aiemmin ennustettua voimakkaampaa, vuonna 2023 kasvu on huomattavasti heikompaa ja inflaatio nopeampaa kuin komission kesän väliennusteessa arvioitiin.

Suomelle komissio povaa tälle vuodelle 2,3 prosentin BKT:n kasvua, ensi vuodelle 0,2 prosenttia ja 1,4 prosenttia vuodelle 2024.

Inflaation komissio ennustaa laskevan ensi vuonna 4,3 prosenttiin ja olevan 1,9 prosenttia vuonna 2024.

Maamme työttömyysasteeksi arvioidaan tänä vuonna 7,0 prosenttia, ensi vuonna 7,2 prosenttia ja 6,9 prosenttia vuonna 2024.

Julkisen talouden rahoitusasema pysyy 2,3 prosenttia miinuksella ensi ja seuraavana vuonna.

Julkisen talouden bruttovelka jatkaa kasvamistaan ja on tänä vuonna 70,7 prosenttia suhteessa BKT:hen, ensi vuonna 72 prosenttia ja 73,3 prosenttia vuonna 2024.

Vaihtotaseen komissio arvioi olevan miinuksella 0,2-0,3 prosenttia, mutta kipuaa niukasti plussalle (0,1 %) vuonna 2024.