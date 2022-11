Komin tasavallan kuvernööri: Väistin HIMARSia kuusi kertaa

Venäjän federaatioon kuuluvan Komin tasavallan päämies, valtapuolue Yhtenäistä Venäjää edustava Vladimir Uiba väitti Venäjän televisiolle väistäneensä HIMARS-raketteja kuusi kertaa käydessään Ukrainan sodan etulinjassa sijaitsevassa Luhanskin läänin Kreminnassa.

– Kreminna on oma juttunsa. Siellä käydään aktiivisia taisteluja. Liikuttuamme siellä he kohdistivat HIMARS-raketit meihin kuusi kertaa. Kuusi kertaa! Meillä oli bussi täynnä vaatteita ja kaksi kuljettamaamme jeeppiä.

Vaatteita oltiin viemässä venäläissotilaille.

– He laukaisivat HIMARS-raketit saattuettamme kohti kuusi kertaa, koska olimme, no, näin hieno kohde, kehui Uiba.

Alkujaan video on jaettu komilaisella Telegram-kanavalla ”Komi Leaks”, jonka saateviestissä arvostellaan, että tasavallan päämies matkustaa rintamalle. Lisäksi viestissä ihmetellään, että ”tällaisia tarinoita” kerrottiin 300-päiselle yleisölle, jonka omaisia on sotimassa Ukrainassa, kun taas Uiban omista lapsista yksikään ei ole rintamalla.

Entinen Moskovan Kansojen ystävyyden yliopiston apulaisprofessori, valtio-opin tohtori Aleksandar Đokić analysoi, että Uiban väitteissä on kyse rohkeuden esittämisestä.

– Tämän kaltaiset tarinat ovat tyypillisiä sota-ajan Venäjällä. Korruptoituneet virkamiehet kilpailevat keskenään siitä, kuka esittää itsensä suurimpana sankarina etulinjassa. Osa käy kuvauttamassa itsensä rintamalla (suojaliiveissä ja kypärä päässä), toiset järjestävät rahankeruuta (kukaan ei tiedä, minne raha päätyy kadottuaan virkamiehen taskuihin) ja joku väittää ilmoittautuneensa vapaaehtoiseksi rintamalle.

Đokićin mukaan tämä ”toisen maailmansodan roolipelaaminen on toki show’ta”.

– Mutta se tarjoaa monille vanhempien sukupolvien edustajille viimein mahdollisuuden vakuuttaa olevansa jotain yhtä suurta kuin heidän edeltäjänsä, jotka kokivat suurimman sodan.

Suomensukuisten komien kotitasavaltaa johtava Uiba on itse asiassa syntymänimeltään Valentin Uibo. Hän on vuonna 1958 syntynyt venäläistettyjen Siperian virolaisten jälkeläinen.

