Komentajat tuhoavat hyökkääjän sotilaiden kännyköitä rintamalla

Ukrainan sisäministerin entisen neuvonantajan Anton Herastshenkon mukaan venäläisillä Telegram-kanavilla jaetaan videoita ja kuvia venäläissotilaiden kännyköistä, jotka komentajat ovat keränneet pois ja tuhonneet.

Valtioduuma hyväksyi heinäkuussa lain älypuhelimien kieltämisestä rintamalla.

– Venäläiskomentajat voivat määrätä ”kurinpidollisen pidätyksen”, jos sotilas käyttää (omia) kannettavia viestintävälineitä, jakaa (somessa) itseensä tai palveluspaikkaansa liittyviä tietoja, lähettää paikannustietojaan tai puhuu toimittajille, Herastshenko sanoo X-palvelussa.

Hän on jakanut tilillään videon (jutun alla), joka väitetysti näyttää venäläissotilaiden tuhottuja kännyköitä puuhun naulattuina Ukrainassa.

Todellisuudessa omien laitteiden älypuhelinten käyttö on kielletty sotilailta jo Venäjän parlamentin eli duuman vuonna 2019 hyväksymällä lailla. Tuolloin kiellon ulkopuolelle jäivät ”tyhmät puhelimet” eli matkapuhelimet, joilla voi vain soittaa ja lähettää tekstiviestejä. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Viisi vuotta sitten huolena oli sotilaiden sosiaalisen median käyttö: somepostaukset käräyttivät Venäjän joukkoja esimerkiksi Syyriassa, jossa Venäjän hallinnon mukaan heitä ei virallisesti edes ollut.

