Komentaja rintamalta: Ruumiita niin paljon, etteivät koiratkaan halua niitä

Venäjän joukot ovat yrittäneet vallata jo pitkään Itä-Ukrainassa sijaitsevaa Bahmutin kaupunkia. Päävastuu hyökkäyksestä on yksityisellä palkka-armeija Wagnerilla.

Ukrainan Svoboda-pataljoonan komentaja Petro Kuzik kertoo virolaiselle uutissivusto Delfille, että venäläiset eivät välitä lainkaan raskaista miestappioista. Hän kuvaa, kuinka venäläiset yrittävät massoittain aina vaan uudelleen rintaman etuosan läpi.

– He eivät tappele ollenkaan, he ovat vain lihaa. Kun tapamme yhdet, sen jälkeen tulevat toiset, jotka eivät ole lainkaan valmistautuneita sotaan, komentaja sanoo.

Tykinruokana hänen mukaansa käytetään nimenomaan Venäjän vankiloista Wagnerin riveihin värvättyjä vankeja.

– Meillä ei ole varaa sellaiseen tuhlaukseen, mutta venäläisillä on käytännössä rajattomat miehistöresurssit, eikä kukaan välitä vankien elämästä. Venäläiset kohtelevat ihmisiä kuin eläimiä.

Venäläissotilailla ei komentajan mukaan ole muuta mahdollisuutta kuin yrittää etenemistä, koska venäläiset ampuvat selustasta kaikki hyökkäyksessä perääntyvät omat sotilaat.

Komentaja Kuzik kertoo myös nähneensä, että venäläiset ovat pakottaneet sotaan värvättyjä vankeja miinoitetuille alueille.

– Ymmärrättekö, venäläiset raivaavat miinakenttiä elävillä ihmisillä, jotka vain ohjataan miinoihin. Tämä on hyvin kaukana inhimillisyydestä, mikään normaali maa ei sotisi heidän tavoin.

Liikekannallepanossa rintamalle tuodut sotilaat ja vangit eivät Kuzikin mukaan ole suuri uhka ukrainalaisille.

– Kyllä, heille on annettu käsky ja rynnäkkökivääri, mutta he eivät osaa tehdä sillä mitään. He ovat erittäin huonosti varusteltuja, hän kertoo.

– En kiellä, etteikö meilläkin olisi tappioita. Se on harmi, koska minulle pataljoonan komentajana jokainen sotilas on valtava menetys. Venäläisiä kuitenkin tapetaan täällä valtavan paljon.

Näkymä on komentajan mukaan kuin jostain maailmanlopun kuvastosta. Alueella on ruumiskasoja, joita venäläiset eivät vaivaudu siivoamaan pois.

– Ne vain lojuvat ulkona ja mätänevät. Edes villieläimet ja koira eivät halua enää syödä niitä. Ruumiita on niin paljon.

Ukrainalaiskomentaja arvioi, että taistelut kiihtyvät uudenvuoden jälkeen.

– Siihen mennessä maa jäätyy paremmin ja he pystyvät käyttämän nykyistä enemmän panssarivaunujaan ja raskasta kalustoaan. Tällä hetkellä maa on märkää, joka auttaa meitä paljon. Venäläisiä on helpompi tuhota.