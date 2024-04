Kolonna tuhottiin taas: Hyökkääjän vaunut räjäytettiin pellolle

Ukrainan joukot pysäyttivät kuun vaihteessa harvinaisen suuren panssarihyökkäyksen Donetskin alueella.

Venäjän 6. panssarirykmentti lähetti Avdijivkan länsipuolella sijaitsevaa Tonenken kylää vastaan 36 taistelupanssarivaunua ja 12 BMP-rynnäkkövaunua. Niistä 20 tuhottiin.

Tapauksesta julkaistu lämpökameravideo näyttää, kuinka venäläisajoneuvoja moukaroitiin muun muassa rypäleammuksilla.

Vastaava panssarihyökkäys torjuttiin hiljattain myös Donetskin alueella sijaitsevan Novomykhailivkan kylän lähellä. Ukrainan asemia kohti eteni peltoaukealla neljä taistelupanssarivaunua ja kaksi BMP-rynnäkkövaunua.

Tiedustelulennokin kuvaamalla videolla näkyy, kuinka panssarivaunuja tulitetaan kraatterien peittämällä peltoaukealla. Ukrainan asevoimat ilmoittaa tuhonneensa kolme BMP:tä ja yhden panssarivaunun.

Venäläisten kerrotaan keskittäneen keväällä reservijoukkojaan Novomykhailivkan valtaamiseksi. Se sijaitsee lähellä Marjinkan kaupunkia, josta käytiin pitkään kiivaita taisteluita. Ukrainan asevoimien tiedotteen mukaan alueella on torjuttu venäläisjoukkojen hyökkäyksiä lähes päivittäin.

There's been a recent bonkathon in Novomykhailivka. pic.twitter.com/3gTjYmaRMJ

— Def Mon (@DefMon3) April 2, 2024