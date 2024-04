Lämpökameravideo näyttää: Näin hyökkääjän kolonna tuhottiin

Ukrainan asevoimat pysäytti pääsiäisen aikaan massiivisen panssarihyökkäyksen maan itäosissa Donetskin alueella.

Venäjän 6. panssarirykmentti lähetti Avdijivkan länsipuolella sijaitsevaa Tonenken kylää vastaan 36 taistelupanssarivaunua ja 12 BMP-rynnäkkövaunua. Osasto törmäsi pian vahvaan vastarintaan.

Ukrainan asevoimille lennokkeja keräysvaroin toimittava ex-sotilas on jakanut tilanteesta uuden videon. Se on kuvattu lämpökameralla varustetulla tiedustelulennokilla.

Videolta näkyy, kuinka Ukrainan 92. prikaatin joukot moukaroivat lähestyviä venäläisajoneuvoja muun muassa tykistön rypäleammuksilla. Niiden sisältämät räjähteet osuvat kohteen päälle rengasmaisessa kuviossa.

Venäjän kerrotaan menettäneen hyökkäyksessä 12 panssarivaunua ja kahdeksan panssariajoneuvoa.

A russian assault towards positions of the 92nd brigade was repelled thanks to the thermal vision drones. The aftermath of this assault was published before, but this video wasn't yet made public.

You can see effective work of our artillery and cluster munitions, however, it… pic.twitter.com/91pKoxYJIG

— ✙ Constantine ✙ (@Teoyaomiquu) April 1, 2024