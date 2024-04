Massiivinen panssarihyökkäys, kymmeniä vaunuja liekeissä

Venäläisjoukot ovat jatkaneet viime viikkojen aikana hyökkäyksiä Ukrainan itäosissa Donetskin alueella.

Kovimpia taisteluita on käyty Bahmutin kaupungin lähellä ja Avdijivkan länsipuolella. Venäjän asevoimat miehitti Avdijivkan helmikuussa viisi kuukautta kestäneen operaation jälkeen ja on yrittänyt pitää yllä painetta, jotta Ukrainan joukot eivät saisi valmisteltua vahvaa puolustuslinjaa sen lähialueelle.

Venäläisjoukot toteuttivat pääsiäisviikonloppuna Avdijivkan länsipuolella sijaitsevan Tonenken kylän luona yhden kuluvan vuoden suurimmista panssarihyökkäyksistä.

Pienelle alueelle lähetettiin 6. panssarirykmentin 36 taistelupanssarivaunua ja 12 BMP-rynnäkkövaunua.

Rynnäkköosasto törmäsi pian vahvaan vastarintaan. Ukrainan asevoimien julkaisemien lennokkivideoiden perusteella ajoneuvoja tuhottiin yksi toisensa jälkeen muun muassa panssarintorjuntaohjuksilla.

Tonenken kylää puolustavan 25. maahanlaskuprikaatin kerrotaan tuhonneen 12 Venäjän panssarivaunua ja kahdeksan panssariajoneuvoa. Asiasta kertoo muun muassa ukrainalainen sotakirjeenvaihtaja Juri Butusov.

