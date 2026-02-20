Kolonna iski suoraan etulinjaan – Abrams-tankki epätoivoisessa tulitaistelussa

Venäjän joukot ovat jatkaneet hyökkäyksiään Donetskin alueella sijaitsevan Pokrovskin kaupungin ympäristössä, mutta eivät ole päässeet viime päivinä etenemään.

Ukrainan mukaan Venäjä on passittanut rintamalohkolle sotilaita, jotka ovat saaneet vain noin kahden kuukauden koulutuksen. Yksiköissä on havaittu kaapatun viestiliikenteen perusteella sisäisiä konflikteja. Ulkomaiset palkkasoturit eivät puhu venäjää, mikä vaikeuttaa johtamista.

Ylivoimaisten venäläisten etenemistä on hidastettu drooni- ja tykistöiskuilla sekä toistuvilla paikallisilla vastahyökkäyksillä. Kremlin tappioiden arvioidaan samalla nousseen massiivisiksi. Ukrainalainen United24-media nostaa esiin viime vuoden lopulla käydyn rajun taistelun, joka käytiin Pokrovskin luoteislaidalla.

Ukrainan tavoitteena oli kuljettaa panssariajoneuvoilla jalkaväkeä huoltoaseman ja teollisuushallien luokse. Tämä edellytti tunkeutumista läpi miinakentän ja rakennuksiin sijoitettujen venäläisjoukkojen tuhoamista.

Kohtaa pidettiin taktisesti arvokkaana, sillä rakennukset tarjosivat kellareineen runsaasti suojapaikkoja räjähdelennokeilta. Maantien kautta kulki samalla yhteys syvemmälle Pokrovskiin. Alueen merkitys oli tiedossa myös Venäjälle, joka oli tehnyt tehnyt edeltävinä viikkoina useita laajoja hyökkäyksiä teollisuuskohteen valtaamiseksi. Monet rynnäköistä oli torjuttu tykistön ja droonien iskuilla.

Operaatio vaikutti riskialttiilta Ukrainan kannalta. Kolonnan piti edetä peltoaukean ympäröimällä maantiellä, murtautua läpi kaupunkialueelle ja ajaa tämän jälkeen Venäjän sotilaat pois valmistelluista puolustusasemista.

Iskuryhmän tueksi ohjattiin amerikkalaisvalmisteinen M1 Abrams -taistelupanssarivaunu. Sen panssarointia vahvistettiin tykkitornin päälle asennetulla verkolla, joka pystyi ottamaan vastaan tai ainakin vaimentamaan räjähdedroonien osumia.

Arvokkaan Abramsin tehtävänä oli moukaroida päätykillään venäläisjoukkoja ja samalla vetää huomio itseensä, jotta miehistönkuljetusvaunujen kuljettama Ukrainan jalkaväki pääsisi perille turvallisesti.

Havaintokuva Ukrainan suunnitelmasta. / United24

Hyökkäysreittiä valvottiin tiedustelulennokeilla, ja operaatio aloitettiin sumuisen sään turvin. Kolonnan edessä kulki miinanraivaukseen suunniteltu panssarivaunu, joka räjäytti maantiellä useita venäläisten asettamia miinoja.

Ukrainan isku yllätti venäläisjoukot, ja jalkaväki pääsi etenemään kohteeseensa tykistön ja lennokkien turvin. Abrams jatkoi etenemistään ja tulitti venäläisten asemia lähialueella.

Se sai pian kimppuunsa useita FPV-drooneja ja menetti liikkumiskykynsä. Ammusten loputtua miehistö poistui vaunusta ja pakeni turvaan.

Operaatio saavutti tavoitteensa. Miehistönkuljetusvaunut poistuivat ja jättivät jalkaväen hyviin asemiin Pokrovskin laitamille. Ukrainan kannalta hintalappuna oli jälleen yhden Abrams-panssarivaunun menetys.

Vastahyökkäysten arvioidaan kuitenkin tukeneen Ukrainan puolustusta ja ehkäisseen pelättyjen saarrostusten muodostumisen. Joukot ovat päässeet vetäytymään uusiin asemiin, eikä läpimurtoja ole syntynyt.