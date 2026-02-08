Pokrovskista ja Myrnohradista taistellaan yhä – hyökkääjällä kovia tappioita

Taistelut Itä-Ukrainan Pokrovskista ja Myrnohradista jatkuvat edelleen. Venäjän joukot pyrkivät keskittämään voimiaan Pokrovskin eteläosiin, mutta Ukrainan puolustajat iskevät niitä vastaan järjestelmällisesti. Asiasta kertoi Ukrinformin mukaan operatiivinen joukko-osasto ”Itä” sosiaalisessa mediassa.

Pokrovskin pohjoisosat ovat yhä ukrainalaisten hallinnassa. Kaupunkialueilla käydään jatkuvasti rynnäkköoperaatioita, ja venäläisjoukkoja pyritään eliminoimaan rakennus rakennukselta. Samalla puolustuslinjoja vahvistetaan mahdollisia uusia hyökkäyksiä varten.

Lähistöllä sijaitsevassa Myrnohradissa ukrainalaisjoukot pitävät puolustusasemia hallussaan. Venäjän armeija on lisännyt painetta kaupungin pohjoisosissa ja keskittänyt alueelle raskasta kalustoa ja miehistöä. Ukrainan puolustusvoimat vastaavat tähän keskittämällä omia joukkojaan sekä iskemällä venäläisten joukko- ja huoltokeskittymiin.

Operatiivisen joukko-osasto ”Idän” vastuualueella torjuttiin viimeisen vuorokauden aikana yhteensä 111 venäläistä hyökkäystä. Puolustajat tuhosivat samalla 665 vihollisen lennokkia sekä 21 muuta asejärjestelmää tai kalustoyksikköä.

Venäjän tappiot ovat alueella poikkeuksellisen raskaita. Keskimäärin miehistötappioita kertyy 392 sotilasta vuorokaudessa. Erityisesti Pokrovskin suunnalla puolustajat surmasivat 54 venäläissotilasta ja haavoittivat 27 muuta. Lisäksi alueella tuhottiin kymmeniä lennokkeja ja useita venäläisten suojarakenteita.