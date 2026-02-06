Venäjän sotilaissa iso muutos – ”He ovat täysin uupuneita”

Ukrainalainen pataljoonan komentaja kertoo muutoksesta Venäjän joukoissa Pokrovskin alueella. Hänen mukaansa venäläisillä on yhä riittävästi miesvoimaa hyökätä päivittäin, mutta hyökkäysten intensiteetti on selvästi laskenut.

Ukrainan 25. laskuvarjojääkäriprikaati ”Sicheslav” pitää edelleen hallussaan Pokrovskin pohjoisosaa. Pataljoonan komentajan, kutsumanimeltään Heran mukaan vihollinen kuitenkin osoittaa uupumisen merkkejä, kertoo Euromaidan Press. Komentaja varoittaa myös, että osa jäljellä olevista siviileistä kaupungissa toimii yhteistyössä Venäjän joukkojen kanssa.

Etulinjan kaupunki Pokrovsk on ollut pitkään yksi Venäjän hyökkäyssodan polttopisteistä, kun Moskova pyrkii valtaamaan loputkin Donetskin alueesta. Ukrainan joukot puolustavat osia Pokrovsk–Myrnohrad-kaupunkialueesta jatkuvia maahyökkäyksiä vastaan.

Venäjän joukot yrittävät yhä vallata Pokrovskin ja hyökkäävät päivittäin, kertoi Hera kansallisessa television erikoislähetyksessä. Ukrainan 25. prikaatin joukot pitävät asemansa kaupungin pohjoisosassa, vaikka tulitus ja rynnäköt jatkuvat. Jotain on kuitenkin viime päivinä muuttunut.

– Jokin on muuttunut. He [venäläiset] ovat lopen uupuneita. Intensiteettiä on yhä olemassa, heillä on paljon miesvoimaa ja he heittävät sitä meitä päin, vaikka se tuhotaan. Silti teho on jollain tavalla laskenut, Hera kuvaili.

Komentajan mukaan ukrainalaiset laskuvarjojääkärit torjuvat venäläisten hyökkäyksiä ja toteuttavat isku- ja etsintäoperaatioita asemien parantamiseksi.

Jatkuvista taisteluista huolimatta Pokrovskissa on yhä paljon siviileitä, mitä Hera pitää vakavana ongelmana. Hänen mukaansa osa jäljelle jääneistä asukkaista tekee yhteistyötä Venäjän joukkojen kanssa.

– Esimerkiksi aivan eilen noin kymmenen ihmistä liikkui kohti kaupungin eteläistä, venäläisten hallitsemaa osaa. He auttavat rashisteja. He osoittavat asemamme ja kertovat, missä he ovat havainneet meidät, komentaja kertoi.

– He kiertävät, tunnistavat ryhmiämme talo talolta. Vihollisen huoltotilanne on erittäin vaikea, ja nämä auttavat ruokkimaan heitä, hän lisäsi.