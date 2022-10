Kolmessa tehtaassa räjähdyksiä viikon aikana Uralvuorilla

Uralvuoriston länsirinteellä sijaitsevassa Permin kaupungissa on sattunut viimeisen viikon aikana useita epäilyttävinä pidettynä räjähdyksiä.

Carletonin yliopiston tutkija Paul Goode on nostanut esiin paikallismediassa esitetyt tiedot räjähdyksistä. Itsenäisen Perm 36,6-tutkimusprojektin mukaan uusin välikohtaus olisi sattunut kemiantehtaalla kaupungin länsiosassa, jossa kuultiin useita räjähdyksiä. Asukkaita kehotettiin sulkemaan ikkunat voimakkaalta tuoksuvan savun leviämisen vuoksi.

Kyseessä on jo kolmas räjähdys viikon sisällä, sillä 22. lokakuuta kolmen ihmisen kerrottiin menehtyneen ruutitehtaan räjähdyksen yhteydessä.

Venäjän hätätilaministeriön mukaan paikallisessa hallintorakennuksessa syttynyt tulipalo olisi saatu sammutettua. Yhden henkilön kerrotaan loukkaantuneen.

Vastaavia tapauksia on sattunut viime kuukausien aikana eri puolilla Venäjää. Osa asiantuntijoista on epäillyt Ukrainan turvallisuuspalvelun tai Kremliä vastustavien tahojen sabotaasia, mutta tapauksia on pidetty myös onnettomuuksina.

Monet osat Venäjän infrastruktuurista ovat olleet tavanomaista kovemmalla käytöllä esimerkiksi sotaan liittyvien kalustosiirtojen seurauksena. Kansainväliset pakotteet ovat lisäksi vaikeuttaneet varaosien hankintaa.

Perm 36,6 -projektin mukaan Permin räjähdykset ovat sattuneet sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin julisti alueelle kohotetun valmiustilan Ukrainan sodan vuoksi. Sen myötä monien kohteiden turvatoimia on väitetysti lisätty.