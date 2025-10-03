Kolme kuoli synagogaiskussa Manchesterissa – mitä tekijästä tiedetään?

Viranomaiset ovat kertoneet lisätietoja torstaina Britanniassa tapahtuneen synagogaiskun tekijästä. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradio yhtiö BBC.
Kolme ihmistä sai surmansa yliajossa ja puukotuksessa synagogan edessä Manchesterissa. Lisäksi useampi ihminen loukkaantui. Yksi kuolleista oli iskun tekijä, joka kuoli poliisin ammuttua häntä. Ennen ampumista mies oli kieltäytynyt noudattamasta poliisin kehotuksia pudottaa veitsi kädestään.
Teoista epäilty oli 35-vuotias syyrialaista syntyperää oleva mies. Hän oli saanut Britannian kansalaisuuden vuonna 2006 ollessaan noin 16-vuotias.
Miehen kerrotaan asuneen Manchesterissa Prestwichin kaupunginosassa. Paikalliset ihmiset kuvailevat miestä hiljaiseksi, joka harvoin puhui naapureilleen. Hänellä ei tiettävästi ollut aiempaa rikostaustaa.
Teosta epäillyn miehen perheenjäsenet ovat ilmaisseet olevansa järkyttyneitä iskusta ja tuominneet teon.
Poliisi tutkii tekoa terrorismina.