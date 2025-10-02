Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Poliiseja tapahtumapaikalla 2. lokakuuta 2025. AFP / LEHTIKUVA / PAUL CURRIE

Veitsihyökkäys synagogan edessä Britanniassa, ainakin kolme kuollut

Hyökkääjä ehti vahingoittaa ainakin viittä ihmistä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ainakin kolme ihmistä on kuollut synagogan edessä tehdyssä veitsihyökkäyksessä ja yliajossa Manchesterissa Britanniassa. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Yksi iskussa kuolleista on veitsi-iskun tekijä. BBC:n mukaan hän kuoli poliisin ammuttua häntä. Paikalla olleiden silminnäkijöiden mukaan mies ei noudattanut poliisin käskyjä eikä suostunut irrottamaan otettaan veitsestä.

Hyökkääjä ehti vahingoittaa ainakin viittä ihmistä. Heistä kaksi kuoli saamiinsa vammoihin. Loput kolme on toimitettu sairaalahoitoon. Heidän tilaansa kuvaillaan kriittiseksi.

Epäillyn henkilöllisyys on poliisin tiedossa. Viranomaiset eivät toistaiseksi kerro epäillystä enempää vedoten tutkinnallisiin syihin. BBC:n mukaan miehen uskotaan olleen ammatiltaan vartija. Teko tapahtui myös samaan aikaan, kun juutalaiset viettävät jom kippur-juhlaa. Tekotavan ja -paikan sekä ajoituksen vuoksi viranomaiset tutkivat, onko teolla antisemitistisia motiiveja. Poliisi tutkii tapausta tällä hetkellä terrorismina.

Poliisi kertoi torstai-iltana pitämässään tiedotustilaisuudessa, että mies oli pyrkinyt synagogaan sisälle, mutta rakennuksen ulkopuolella olevat ihmiset olivat estäneet hänen sisäänpääsynsä. BBC:n mukaan epäilyllä tekijällä saattoi olla hallussaan myös räjähteitä.

Poliisi eristi alueen pian tapahtuneen jälkeen. Viranomaisten mukaan vaaratilanne on ohi, mutta poliisi jatkaa edelleen tutkintaa alueella. Poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa tehneensä kaksi kiinniottoa tapauksen johdosta.

Britannian pääministeri Keir Starmer on tuominnut iskut ja kuvaili tekoa kuvottavaksi. Pääministerin mukaan teon vastenmielisyyttä lisää se, että isku tapahtui juutalaisille pyhänä päivänä.

Starmer on luvannut, että poliisi lisää partiointia synagogien läheisyydessä eri puolilla Britanniaa.

– Teemme kaikkemme pitääksemme juutalaisyhteisömme turvassa, Starmer kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Iskuja kommentoi myös europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./EPP).

– Antisemitismi nostaa päätään Euroopassa. Iskuja ja niillä pelottelua ei saa sietää. Meillä on tästä synkin mahdollinen menneisyys, emmekä saa toistaa sitä, Aaltola kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)