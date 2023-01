Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa ei tule laajenemaan kolmanneksi maailmansodaksi.

Hän puhui asiasta keskiviikkona elokuva- ja televisio-alan Golden Globe -palkinnonjakogaalassa etäyhteydellä pitämässään puheessa. Puheesta uutisoi ukrainalainen Kyiv Independent.

Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainassa viime vuoden helmikuussa maailmanpoliittinen tilanne on kiristynyt. Pahimmillaan kiristyneen tilanteen on pelätty eskaloituvan kansainväliseksi sotilaalliseksi konfliktiksi.

– Ensimmäinen maailmansota (1914–1918) vaati miljoonia ihmishenkiä. Toinen maailmansota (1939–1945) vaati kymmeniä miljoonia. Kolmatta maailmansotaa ei tule, sillä se ei ole trilogia, presidentti sanoi.

Hänen mukaansa Ukraina tulee estämään sodan laajenemisen maailmansodaksi lännen tuella.

– Ukraina lopettaa Venäjän aggression maassamme. Teemme sen yhdessä koko vapaan maailman kanssa, Zelenskyi linjasi.

⚡️Zelensky: ‘There will be no World War III. It's not a trilogy.’

“There will be no World War III. It is not a trilogy. Ukraine will stop Russia's aggression on our land. We will do it together with the whole free world,” he said at the 80th annual Golden Globe Awards.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 11, 2023