Kokoomusnuoret: Sosialismi on tie diktatuuriin

Kokoomusnuoret kiittää Demarinuoria äärivasemmistolaisesta aatteesta irtisanoutumisesta. SDP:n nuorisojärjestö julkaisi tiistaina kannanoton, jossa vaadittiin vasemmistoliitolta pesäeroa kommunistisesta vallankumousromantiikasta.

Aihe nousi keskusteluun Vasemmistonuorten sosialistisen työryhmän julkaistua pamfletin, jossa vaaditaan työväenvaltiota ja porvarien riisumista tuotantovälineiden omistuksesta. Pamfletissa lietsotaan mielikuvia työväen taistelusta ja porvareiden riistosta.

Kesällä perustettu työryhmä laati tekstin Vasemmistonuorten liittokokousta varten.

– Pamfletti on tarkoitettu syventämään ymmärrystä sosialismista ja kehittämään luokkatietoisuutta. Tarkastelemme yhteiskunnallisia ilmiöitä sosialistisesta ja materialistisesta näkökulmasta. Haastamme myös joitakin 1900-luvun maltillisia ja radikaaleja työväenliikkeeseen juurtuneita oppeja pysyen kuitenkin sosialismin raameissa, julkaisussa todetaan.

Vasemmistonuoret ei ole halunnut kommentoida pamflettia suoraan vaan on vedonnut siihen, että kyseessä on yksittäinen työryhmä. Kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäen mukaan on kuitenkin selvää, että pamfletilla on nuorisojärjestön laaja tuki.

Hän kysyy, miksi järjestö ei voi irtisanoutua väkivaltaisista ja vallankumouksellisista aatteista, jotka uhkaavat nykyistä demokratian mallia.

– Vasemmistoliiton ja sen nuorisojärjestön ajama sosialismi voi kuulostaa hyvältä paperilla, mutta ongelmana on tuotantovälineiden pakkolunastusten ja työväenvaltion toimeenpaneminen. Kuinka tämä vallankumous oikeasti tapahtuisi? Tästä vasemmisto vaikenee, Binga Tupamäki toteaa tiedotteessa.

Sosialismin ydinajatus yhteisestä omistuksesta ja tuotantovälineiden valtiollisesta kontrollista edellyttää hänen mukaansa merkittävää puuttumista yksilön oikeuksiin ja taloudelliseen toimintaan. Kun valtiolle annetaan yksinvalta määritellä, mitä tuotetaan, miten ja kenen toimesta, yksilönvapaus väistämättä häviää.

– Historia osoittaa, että tämä kontrolli ei ole koskaan ollut mahdollista ilman voimankäyttöä. Usein kuulee väitettävän, että todellista sosialismia ei ole koskaan kokeiltu. Käytännön toteutusta ei voi kuitenkaan irrottaa ideologiasta. Talouden kontrollointi vaatii vallan keskittämistä, ja vallan keskittäminen luo suoran tien autoritaarisuudelle ja jopa totalitarismille, Tupamäki sanoo.

Kokoomusnuoret toivoo, että sosialismista puhuttaisiin viimein rehellisesti.

– Keskustelua edistäisi huiman paljon se, jos saisimme selkeyden siitä, ovatko Vasemmistonuoret sitoutuneita väkivallattomaan liberaaliin oikeusvaltioon. Marxin ja Leninin oppien mukaisesti vastaus olisi ei, mutta avoin tunnustus auttaisi yleisöä hahmottamaan Vasemmistonuorten vaarallisen radikalismin. Heidän ajamansa asia on tie diktatuuriin, Binga Tupamäki toteaa.