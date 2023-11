Kokoomusmeppi: Sanna Marinin hallituksen viivyttely EU-asioissa johti huonoihin tuloksiin

– Suomen on nostettava metsäkysymykset ennakollisen EU-vaikuttamisen kärjeksi, vaati Metsämiesten Säätiön 75-vuotisjuhlaseminaarissa tiistaina Rovaniemellä puhunut europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok./EPP).

Hän muistutti, että metsäkysymykset kuuluvat jäsenmaiden omaan päätösvaltaan, ja näin tulee olla jatkossakin. Virkkunen huomautti, että EU-päätöksenteossa käsitellään kuitenkin jatkuvasti ilmastoon, energiaan, biodiversiteettiin ja sisämarkkinoihin liittyviä kysymyksiä, jotka Suomessa koskettavat välittömästi metsiä.

– Yhtenä esimerkkinä tästä on ensi viikolla EU-parlamentin täysistuntoäänestykseen tuleva pakkaus- ja pakkausjäteasetus, jossa komissio oli alun perin jopa kieltämässä pahviset take away -mukit ja korvaamassa ne muovilla.

Virkkunen totesi, että Suomi on ylivoimaisesti EU:n metsäisin maa, eikä missään muualla metsätalouden osuus kansantuotteessa ole niin merkittävä kuin Suomessa.

– Siksi meidän on varmistettava joka käänteessä, että kestävän metsätalouden ja aktiivisen metsänhoidon näkökulmat on komission EU-valmistelussa huomioitu. Näin ei lähtökohtaisesti ole, ellei Suomi ole tätä varmistamassa.

Kuluneelta kaudelta hän nosti ikäväksi esimerkiksi komission kestävän rahoituksen taksonomiapäätöksen, joka ei tunnistanut bioenergiaa kestäväksi energiamuodoksi.

– (Sanna) Marinin (sd.) hallitus ei kyennyt ajoissa muodostamaan kantaansa, ja lopputulos oli Suomen kannalta huono, Virkkunen totesi.

– Samalla tapaa Marinin hallitus viivytteli myös ennallistamisasetuksen kanssa, mutta tähän saatiin viime viikon trilogineuvotteluissa EU-parlamentin ja erityisesti EPP-ryhmän ansiosta neuvoteltua isot muutokset, hän jatkoi.

Virkkusen mielestä on hyvä, että Petteri Orpon (kok.) hallitus on nyt päättänyt merkittävästi vahvistaa EU-ennakkovaikuttamista Suomelle tärkeissä kysymyksissä.

– Parlamentin täysistunnossa tulee ensi viikolla varmistaa, että pakkausjäteasetus ei turhaan rajoita kestävien pahvipakkausten käyttöä. Fossiilisia korvaavien biopohjaisten raaka-aineiden potentiaali pitää tunnistaa.