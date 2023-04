Mepiltä suorat sanat metsäkatoasetuksesta: ”Moraaliposeerausta, arkijärjelle selittämätöntä”

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) ryöpyttää kovin sanoin asetusta. Se hyväksyttiin äänin 552 puolesta, 44 vastaan ja 43 tyhjää Euroopan parlamentin täysistunnossa keskiviikkona.

– On arkijärjelle selittämätöntä, miksi suomalaisten nauta- ja lypsykarjayrittäjien, joiden työstään saama palkkio on jo valmiiksi pientä, ei sallita laajentaa tuotantoaan metsäkadon pelossa, mutta samaan aikaan esimerkiksi Saksa sulkee ydinvoimalansa ja hiilen polttamisen annetaan jatkua, toteaa Sarvamaa.

Metsäkatoasetuksella pyritään ehkäisemään globaalia metsäkatoa, ja sen on määrä tulla voimaan jo touko-kesäkuussa. Sarvamaa äänesti asetusta vastaan.

– Metsäkadon estäminen on tietenkin tärkeää, mutta tämän asetuksen keinovalikoima osuu kielteisellä tavalla niihin, joita meidän pitäisi nimenomaan eniten tukea ja kannustaa tässä maailmantilanteessa. Komissio sortuu tässä pahimman luokan moraaliposeeraukseen, jolla ei tulevaisuutta rakenneta eikä suita ruokita, arvostelee Sarvamaa.

Metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen johtuvat pääasiassa ihmisten toiminnasta.

Sarvamaan mukaan ongelman juurisyyt eivät kuitenkaan ole suomalaisilla nauta- ja lypsykarjatiloilla, vaan EU:n ulkopuolisilla öljypalmu- ja soijapaputiloilla.

– Myös sademetsissä tapahtuvat vääryydet sekä laittomat metsähakkuut ovat todellisia ongelmia ja keskeisiä metsäkadon aiheuttajia, mutta tämän mittaluokan ongelma on äärimmäisen vaikea korjata EU-asetuksella, sanoo Sarvamaa.

– Tämän lain säätämisen haaste on piillyt siinä, että samalla ratkaisulla halutaan estää sekä globaali että jäsenvaltioiden sisäinen metsäkato. On vaikeaa arvioida, kuinka hyvin asetus edes toimii globaalissa mittakaavassa. En valitettavasti usko, että sademetsissä puiden salakaatamista harjoittavat rikolliset lopettavat toimintaansa sen vuoksi, että EU on tehnyt uuden asetuksen, jatkaa Sarvamaa.

Sen sijaan hänen mukaansa tunnollinen EU:n pohjola on jälleen pulassa.

Metsäkatoasetus on herättänyt Suomessa vastustusta, ja esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriö on kritisoinut asetuksen taannehtivuutta.

– Länsimaiseen oikeustajuun ei sovi se, että metsäkatoasetus toteaa taannehtivasti joitain tuotteita käyttökelvottomaksi siitä syystä, että ne ovat saattaneet aiheuttaa metsäkatoa. Myös todistustaakka metsäkadon mahdollisesta aiheutumisesta jää tuottajalle itselleen. Missä vaiheessa työt tehdään, kun kaikki aika menee paperibyrokratian pyörittämiseen, kysyy Sarvamaa.

Maa- ja metsätalousministeriö antoi viime viikolla myös suosituksen, jonka mukaan tulevia nauta- ja lypsykarjatalouden rakennushankkeita pitäisi viivästyttää, jos rakennuspaikalta joudutaan kaatamaan puita metsästä.

Sarvamaa kertoo vaatineensa komissiota vielä viime metreillä selvittämään pikaisesti, miten asetusta pitäisi tulkita nauta- ja lypsykarjatalouden rakennushankkeiden osalta.

– Kovasti toivon, että ministeriössämme ollaan vain tunnollisen ylivarovaisia, ja lain tulkintaan saataisiin todella tolkkua, toteaa Sarvamaa.