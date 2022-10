Kokoomusedustaja: Myös kovia keinoja jengirikollisuuden torjuntaan

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen on huolissaan kasvavasta jengirikollisuudesta Suomessa. Hän näkee myös kovien keinojen olevan tarpeellisia tilanteen korjaamiseksi.

Heinosen mukaan katujengien noin 200 jäsenestä yli yhdeksän kymmenestä on täysi-ikäisiä ja jopa 95 prosenttia nimen ja etnisyyden perusteella ulkomaalaistaustaisia.

– Nuorten tekemät väkivaltarikokset ovat kasvussa ja myös raaistuneet. Poliisi on ilmaissut huolensa siitä, miten väkivaltaa ihannoidaan ja kynnys käyttää sitä on madaltanut. Huolestuttavaa on, että vakavat väkivaltarikokset kohdistuvat yhä useammin myös sivullisiin, Heinonen kertoo Etelä-Suomen Sanomissa julkaistussa kirjoituksessaan.

Kansanedustaja huomauttaa, että Kokoomus julkaisi jo helmikuussa ”Ruotsin tie ei ole meidän: Kokoomuksen 10 toimenpidettä jengirikollisuuden torjumiseksi” -ohjelman jossa erilaisilla toimenpiteillä yritetään taklata kasvavaa ongelmaa.

Heinonen nostaakin esille useita keinoja jengirikollisuuden vähentämiseksi.

– Esimerkiksi poliisien määrä on nostettava nykyisestä noin 7 500 poliisista yli 8 000 poliisiin ja rahoitus turvattava pitkäjänteisesti.

Tämän lisäksi ampuma-aserikoksien annettavia tuomioita tulisi Heinosen mielestä koventaa. Myös jengirikollisuus tulisi hänen mukaansa olla oma koventamisperusteensa rikoslaissa.

Kansanedustajan mukaan nykyisellä kotouttamispolitiikalla on oma osansa nyt nähtävässä jengirikollisuuden kasvussa.

– On rehellisesti tunnustettava, että katujengi-ilmiö on osaltaan kytköksissä epäonnistumisiin maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikassa. Kotouttamispolitiikan punaiseksi langaksi on otettava kielen oppiminen, koulutus, osallisuus ja työnteko, jotka ovat tärkeimmät avaimet suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumiseen, hän linjaa.

Timo Heinonen sanoo, ettei Sanna Marinin (sd.) hallitus ole halunnut tarttua kokoomuksen toimenpide-ehdotuksiin.

– Tämä on valitettavaa, sillä suunnan kääntämisellä on jo kiire.