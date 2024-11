Kokoomusedustaja kiittää: Jätelumen mereen ajo kielletään vihdoinkin

Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) pitää lumen kaadon kieltoa tärkeänä konkreettisena toimena puhtaamman Itämeren ja Suomen vesistöjen suojelemisen puolesta.

– On tervetullutta, että lain hyväksymisen myötä jätelumikuormien kippaamiseen mereen on vihdoin kielletty. Oli mainiota, että asia oli kirjattu Petteri Orpon (kok.) vesiensuojelua monin tavoin edistävään hallitusohjelmaan, sanoo Sarkomaa tiedotteessaan.

Ympäristöministeriön selvityksen mukaan mereen päätyy normaalilumisena talvena Helsingin edustalla useita tuhansia kiloja roskaa ja yli 50 miljoonaa mikromuovipartikkelia.

– Erityisesti kaupunkien läheisyydessä olevat rannat ovat hyvin roskaantuneita. Keväisin Helsingin rannoilta kauhotaan puhdistusalusten voimin lähes sata kuutiometriä roskaa, Sarkomaa kertoo.

– Itämeren likaamiseen ja roskaamiseen on saatava loppu. Mereen lumen mukana kaadetut jätteet, roskat, tupakantumpit ja aineosat kulkeutuvat merivirtojen mukana laajalle. Mereen joutunut mikromuovi ja raskasmetallit eivät häviä merestä ehkä koskaan, hän huomauttaa.

Helsinki on tiettävästi ainoa maamme kaupunki, joka edelleen kaataa jätelumet mereen. Sarkomaa on vaatinut kaupungilta jo vuosien ajan, että lumen mereen kippaamisen on loputtava.

– Helsingin kaupunginvaltuusto on vuonna 2019 kokoomuksen aloitteesta linjannut, että likaisen lumen kaatamiselle mereen on löydettävä ympäristön kannalta kestävämpi vaihtoehto. Ratkaisua on etsitty pitkään, mutta apulaispormestari (Anne) Sinnemäen (vihr.) vastuualueella sitä ei ole löytynyt, Sarkomaa sanoo.

– Nyt asiaan tulee lakimuutoksella vauhtia lumen kaadon kiellon astuessa voimaan vuoteen 2028 mennessä, hän toteaa.