Oppositio jatkaa Sanna Marinin hallituksen velkalinjalla

Kansanedustaja Janne Jukkola korosti vuoden 2025 talousarvion palautekeskustelussa pitämässään kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa hallituksen sopeutuskokonaisuuden välttämättömyyttä.

– Velkaantumiskehityksen hillintä on (Petteri) Orpon (kok.) hallituksen talouspolitiikan keskiössä. Se on lupauksemme tuleville sukupolville siitä, että haluamme jättää myös heille turvallisen maan ja hyvinvointivaltion palveluineen. Tähän talouden tasapainottamistyöhön olemme sitoutuneet ja sen me myös teemme, Jukkola totesi.

Hänen mukaansa Suomen talouden tilanteessa on näkyvissä merkkejä paremmasta. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometri kertoo yritysten näkemysten parantuneen.

– Olemme saaneet lukea uusista investoinneista, joita kaavaillaan ympäri Suomen. Esimerkiksi kotiseudulleni Kokkolaan on kaavailtu jopa 1 500 ihmistä työllistävää alumiinituotantolaitosta, Jukkola kertoi.

– Nämä uutiset kertovat ennen kaikkea luottamuksesta Suomeen ja tulevaisuuden uskosta. Onkin hienoa, että Orpon hallitus on pitänyt määrätietoisesti huolta maamme kilpailukyvystä, oli kyse sitten luvituksen sujuvoittamisesta, työmarkkinoista tai veropolitiikasta, hän jatkoi.

Jukkola muistuttaa, että sopeutustoimien keskellä hallitus tekee myös merkittäviä panostuksia muun muassa koulutukseen ja turvallisuuteen.

– Puolustusvoimien rahoitusta lisätään. Poliisin resurssit turvataan ja etenemme kohti hallituksen tavoitetta poliisien määrän kasvattamisesta 8 000:een poliisiin. Huolehdimme myös huoltovarmuudesta ja ruokaturvasta, ne ovat koko kriisinkestävyytemme ytimessä, Jukkola painotti.

Jukkola hämmästelee SDP:n talouslinjan tempoilua.

– Olette täällä salissa kovaan ääneen vastustaneet lähes kaikkia hallituksen sopeutustoimia. Kun teidän tuli aika laittaa selkeästi eurot paperille siitä, mistä säästetään ja mihin panostetaan, ette löytäneet tälle vuodelle päätetyistä säästöistä käytännössä mitään peruttavaa, Jukkola ihmetteli.

– SDP:n tuuliviirilinja jatkui viime viikolla, kun varapuheenjohtajanne suulla ilmoitettiin, että valtion velkaantuminen ei enää olisikaan akuutti ongelma. Päinvastoin, velkaa voitaisiin kuulemma ottaa jopa lisää. (Sanna) Marinin (sd.) hallituksen velkalinja näyttää elävän vahvana oppositiossa, Jukkola summasi.